VIDEO Interviu cu Simona Halep - Spune că a rupt legătura cu Patrick Mouratoglou: 'Nu știu cum va fi, dacă voi mai putea avea încredere din nou'

Simona Halep a urcat în vârful tenisului mondial, câștigând două titluri de Grand Slam pe parcurs. Dar acum duce lupta vieții ei, după ce a fost găsită vinovată că a luat medicamente de stimulare a performanțelor.

Peste mai puțin de două luni, Simona Halep merge la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, în ultima ei încercare de a-și demonstra nevinovăția în cazul de dopaj. Fostul lider mondial a acordat la Paris un interviu exclusiv pentru Euronews, în care dezvăluie lucruri nespuse până acum.

Tokunbo Salako, Euronews: A fost un an tumultuos pentru tine, un an în care ai stat pe tușă. Ai putea să-mi descrii care este starea ta de spirit în acest moment?

Simona Halep: De fapt, a trecut deja mai mult de un an, iar în fiecare zi l-am simțit foarte dureros, plin de emoții, supărător, pentru că știu că nu am greșit cu nimic și știu că sunt curată. Așa că a fost un șoc pentru mine când am primit scrisoarea că, la proba mea de urină, doar la proba mea de urină, rezultatul a ieșit pozitiv, cu o cantitate infimă de substanță, o substanță interzisă. Am fost mereu împotriva dopajului, știți că am vorbit insistent despre asta, așa că nici măcar nu mi-a trecut prin minte, niciodată în viața mea, să fac așa ceva. Deci a fost un șoc. M-am luptat cu partea emoțională, pentru că a apăsat foarte greu pe umerii mei, iar când am văzut cât de mult este dezbătut în public acest subiect, chiar mi-a fost afectată sănătatea mintală.

Tokunbo Salako: Ai primit sprijin enorm online. Și nu este surprinzător, pentru că ești una dintre cele mai populare vedete sportive din lume. Dar ai avut parte și de o mulțime de detractori. Cum ai reacționat?

Simona Halep: Sprijinul este uimitor. Fanii care mă sprijină necondiționat înseamnă foarte mult pentru mine. Este extraordinar să-i văd pe oameni. Chiar dacă eu trec prin cel mai greu moment din viața mea, ca sportiv, știu că sunt curată. Am primit mii de mesaje, mesaje bune, iar cel mai important lucru este că niciodată nimeni nu mi-a spus ceva negativ. Deci toate mesajele au fost pozitive, iar asta mi-a dat puterea să continui să lupt în fiecare zi, să am numele curat și să arăt că nu am făcut nimic rău. Și adversarii și-au arătat sprijinul și apreciez foarte mult, pentru că înseamnă foarte mult pentru mine. Concurăm pe teren, dar când ești în cea mai grea situație, îți sunt alături și te sprijină. La fel și jucătorii legendari. Am primim atât de mult sprijin din partea legendelor tenisului, care au vorbit public despre mine. Înseamnă foarte mult, mă sprijină total, este minunat, extraordinar. Totul mă ajută să rămân puternică în aceste vremuri dificile și să lupt ca să-mi curăț numele.

După ce a fost suspendată provizoriu 4 ani, Simona Halep va fi audiată, în luna februarie, și la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS), unde a făcut apel.

Tokunbo Salako: Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului a spus că trei comisii diferite de experți au spus că ai luat intenționat acest medicament de stimulare a performanțelor. Cum te vei apăra?

Simona Halep: Așa au spus, dar este foarte clar că a fost o contaminare. Cu trei zile înainte de rezultatul pozitiv la proba de urină, am avut rezultate negative la probele de sânge și urină. Așa că mi s-a spus la început că este o cantitate extrem de mică din această substanță interzisă, iar în acele trei zile nu aș fi putut să mă dopez. Nu a fost intenția mea și nu am avut niciodată intenția de a face ceva greșit sau ceva lipsit de respect față de acest sport, pentru că am respectat totul și mi-am dedicat viața tenisului. Am alte principii, așa că nu m-am gândit să trișez în tenis. Sunt două lucruri: contaminarea – cred că este un argument foarte puternic pentru mine –, iar al doilea, probele de sânge. Am făcut foarte multe analize și toate au fost negative. Așa că nu au găsit niciodată nimic în neregulă în sângele meu. Deci, cu aceste două chestiuni, sunt încrezătoare să merg și să contest decizia TAS.

Tokunbo Salako: Ai totuși încredere în proces?

Simona Halep: Da. Cred că este prea mult să aștepți, ca sportiv profesionist. Am acceptat, nu puteam să fac nimic altceva, iar acum aștept cu nerăbdare luna februarie și, în sfârșit, voi avea decizia finală.

Tokunbo Salako: Ți-au fost aduse critici, dar unele au fost aduse și echipei tale, adică lui Patrick Mouratoglou, care este poate cel mai cunoscut antrenor de tenis din lume. A ieșit public luna trecută și a spus că așa e, și-a recunoscut răspunderea, spunând: 'Da, echipa noastră a greșit. Ai primit colagenul contaminat'. Cum arată acum relația ta cu el?

Simona Halep: Într-adevăr, a ieșit public. Mi-aș fi dorit să fi făcut asta puțin mai devreme. Am încetat să mai lucrez cu Academia Mouratoglu de ceva timp. Când m-am trezit în această situație, mi-a fost greu, pentru că mereu am avut încredere în echipele mele, în echipele anterioare și în toți cei cu care lucrez. Pentru că simt că, dacă am încredere, am șanse mai mari să am performanțe maxime. Am fost întotdeauna deschisă să învăț de la oameni. De aceea angajezi oameni, pentru că ai nevoie de informații, trebuie să devii mai bun. Așa că mereu am avut încredere, iar încrederea mea este acum un pic zdruncinată. Pe viitor, nu știu cum va fi, dacă voi mai putea avea încredere din nou. Probabil va trebui să învăț. Pentru că acesta este principiul meu în viață, dacă angajezi pe cineva și lucrezi cu acea persoană, trebuie să existe încredere.

Tokunbo Salako: Când ați vorbit voi ultima dată?

Simona Halep: Nu de curând, acum câteva luni.

Tokunbo Salako: Dacă decizia Curții de Arbitraj Sportiv va fi împotriva ta, ar însemna efectiv sfârșitul carierei tale?

Simona Halep: Așa cred. Da, pentru că patru ani înseamnă mult, la vârsta mea, cel puțin. Iar pentru un sportiv care a făcut timp de 25 de ani acest lucru în fiecare zi și și-a dedicat viața tenisului și sportului, nu știu cum va fi, dar este catastrofal. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil că va fi sfârșitul carierei mele, da. Și pentru ceva ce nu am făcut și nu este din vina mea, este și mai catastrofal.

Tokunbo Salako: Rămâi erou național în România, țara natală, și nu numai, cu siguranță. Mulți oameni vor urmări acest interviu, tinerii vor urmări acest interviu. Ce mesaj ai pentru ei?

Simona Halep: Pentru copii, singurul lucru pe care îl pot spune este că trebuie să aibă visuri mărețe. Cred că acesta este cel mai important lucru, să te vezi câștigând trofee importante. Desigur, nu știi niciodată ce se va întâmpla în viață, dar dacă te dedici sportului, dacă ești disciplinat, dacă muncești din greu și dacă ai pasiune, mare pasiune pentru acest sport, cred că poți, într-o zi, să ridici acele trofee. Am făcut asta și o pot împărtăși cu ei. Trebuie să aibă curajul să aibă încredere în ei înșiși și să meargă înainte. Știu că unele zile sunt grele pentru că nu ai chef să mergi acolo, te simți obosit, epuizat, deprimat uneori, dar dacă te forțezi și mergi pe teren în acele zile, faci un pas uriaș. Le doresc mult noroc și să aibă încredere în ei înșiși, să poarte în ei încrederea.

Tokunbo Salako: Acum, înainte de rămas bun. Dacă privim spre viitor, iar hotărârea Curții de Arbitraj Sportiv este în favoarea ta, te vei întoarce aici, la Paris? Poate pentru Jocurile Olimpice?

Simona Halep: Desigur, este visul meu. Știu că nu sunt șanse mari, dar visez, pentru că Parisul este orașul meu de vis. Am câștigat Roland-Garros aici când eram junioară, așa că totul a început foarte devreme și ar fi extraordinar să mă întorc pe teren, indiferent de situație. Tot ce-mi doresc este să fiu pe teren pentru că acolo este locul meu și simt că vreau să o fac din nou.

Tokunbo Salako: Simona Halep, îți mulțumesc pentru interviu.

Simona Halep: Și eu îți mulțumesc pentru că m-ai ascultat și ai vorbit cu mine.

Cazul de dopaj al Simonei Halep. Cronologia evenimentelor

În august 2022, Simona Halep a jucat cu ucraineanca Daria Snigur, în primul tur de la US Open, unde a fost eliminată surprinător.

Pe 15 septembrie, Halep a anunțat că nu va mai evolua în sezonul 2022, pentru că are nevoie de o perioadă de recuperare după o operație la nas. Astfel, ultimul meci oficial a fost cel cu Daria Snigur, de la US Open. Acolo a și fost testată antidoping.

Pe 7 octombrie, Simona Halep a primit informarea că a fost depistată pozitiv la Roxadustat (FG-4592). Româncei i s-a trimis o pre-notificare pentru încălcarea unei reguli a codului anti-doping, pe temeiul articolului 2.1. din codul WADA.

Pe 21 octombrie 2022, Simona Halep (31 de ani) a fost suspendată provizoriu, așa cum prevede articolul 7.12.1 din Programul Antidoping (TADP).

19 mai 2023 - Halep, acuzată de ITIA de a doua încălcare a regulamentului antidoping; nereguli în pașaportul biologic al sportivei.

28-29 iunie 2023 - Simona Halep este audiată de tribunalul independent Sports Resolutions, de la Londra.

12 septembrie 2023 - ITIA anunță că Simona Halep a fost suspendată pentru patru ani.

14 septembrie 2023 - ITIA publică documentul de 126 de pagini prin care motivează suspendarea.

24 octombrie 2023 - Simona Halep a depus la TAS apelul împotriva suspendării sale pentru dopaj.

27 noiembrie 2023 - Simona Halep nu apare în agenda de audieri a TAS.

12 decembrie 2023 - TAS anunță decizia: Simona Halep, audiată în perioada 7-9 februarie 2024

Pe durata suspendării provizorii, Simona nu are dreptul să concureze la niciun eveniment oficial de tenis aflat sub egida organismelor internaționale.