VIDEO Ion Cristoiu, atac pe față la președinte: 'Iohannis, singurul lider care nu reprezintă la UE interesele ţării sale'

Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu critică atitudinea preşedintelui Iohannis în raport cu Uniunea Europeană şi nu vede rostul participării acestuia la videoconferinţa Consiliului European de joi seara, considerând că şeful statului nu reprezintă interesele României, ci ale UE, anunță MEDIAFAX.

Ion Cristoiu atrage atenţia că preşedintele Iohannis nu a precizat în declaraţia sa care sunt interesele României şi cum le va reprezenta la videoconferinţa Consiliului European de joi seara, subliniind că, de la începutul crizei, şeful statului a fost singurul lider care a lăudat UE.

„Klaus Iohannis a ieşit la ora două, în mod inutil, în legătură cu Consiliul European de diseară. Nu ne-a spus cum va reprezenta el România. El ne-a spus, dând curs unui paradox, cum va reprezenta el UE la Consiliul European. Ne-a spus că la acest consiliu va pleda pentru unitate, solidaritate, pentru gloria, măreţia Uniunii Europene. Nu ne-a spus ce interese va avea România şi cum le va reprezenta el. De la începutul crizei, Klaus Iohannis a fost singurul lider european, şi din punctul acesta de vedere a fost de un ridicol absolut, care a cântat UE, în toiul dezmăţului de interese în UE, unor gesturi precum cel al Germaniei de a lua din România sclavi, sparanghelişti, de a-i duce acolo, de fapt, până la urmă ne-a impus. Şi s-a văzut că în momentul în care Germania a avut un interes, românii, sparangheliştii nu mai erau cetăţeni europeni, ci erau trataţi ca nişte români, care sunt cetăţeni de mâna a 14-a ai UE”, a explicat jurnalistul.

Ion Cristoiu susţine că preşedintele Iohannis e dependent de marile puteri, de UE, în special Germania, şi nu-l vede bâtând cu pumnul în masă pentru a susţine interesele României.

„El e dependent din toate punctele de vedere de marile puteri, de UE, în speţă de Germania, care de fapt conduce UE şi atunci se străduieşte ca şi acum să convingă poporul român că de fapt Uniunea Europeană nu are altă grijă la ora actuală decât România. (…) E limpede că Iohannis a rămas singurul lider european, dar singurul care reprezintă la UE nu interesele ţării sale, ci interesele UE şi ale puterilor care domină UE. Din acest punct de vedere, eu nu am înţeles nici din acest mesaj ce interese ale României are de gând Klaus Iohannis să le reprezinte la acest Consiliu, bătând cu pumnul în masă. Nu văd niciunul pe care îl interesează, deoarece domnia sa ne-a spus de pe acum că UE este Sf. Vineri, mama bogată, prietenoasă, care ne-a dat deja şi ne va da”, a mai spus jurnalistul.