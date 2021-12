VIDEO - Iranul FIERBE! Explozii raportate la un complex din sudul țării. Avertisment dur pentru Israel: 'Riposta va consta în atacuri devastatoare'

Mai multe explozii au fost raportate, luni, în apropierea complexului nuclear Bushehr, în sudul Iranului, dar autorităţile iraniene susţin că este vorba de un exerciţiu militar şi avertizează Israelul cu o ripostă "devastatoare" în cazul unui atac. Un oficial din cadrul Administraţiei de la Teheran, Mohammadtaqi Irani, a declarat pentru agenţia semioficială Fars că a fost efectuat un exerciţiu antiaerian, încercând să explice exploziile semnalate în apropierea complexului nuclear, informează Mediafax.

Alte surse au raportat producerea unor deflagraţii şi chiar doborârea unei drone.

În urmă cu câteva zile, explozii similare au fost raportate la complexul nuclear Natanz, în centrul Iranului, iar autorităţile de la Teheran au anunţat că au fost tot teste antiaeriene.

Israelul a avertizat în mod constant că ar putea ataca instalţiile nucleare iraniene pentru a împiedica Teheranul să fabrice arme atomice.

"Orice atac israelian va trebui să fie aprobat şi susţinut de Statele Unite", a declarat luni Gholamali Rashid, şeful Comandamentului central al armatei iraniene. "Riposta Iranului va consta în atacuri devastatoare asupra tuturor bazelor, centrelor militare şi zonelor utilizate pentru agresiune", a avertizat Gholamali Rashid, citat de agenţia semioficială Mehr şi de cotidianul The Times of Israel.

În ultimii ani, în Iran au avut loc o serie de explozii la obiective industriale şi militare sensibile, generând speculaţii privind atacuri comise de Israel sau de alte ţări rivale. Comandanţi militari din Statele Unite şi Israel au discutat săptămâna trecută despre organizarea unor exerciţii militare comune pentru pregătirea unui atac asupra instalaţiilor nucleare iraniene, în scenariul de ultim resort al eşecului negocierilor privind relansarea Acordului atomic internaţional.

Negocierile dintre Iran şi marile puteri pe tema relansării Acordului nuclear iranian au fost reluate la sfârşitul lunii noiembrie, la Viena, dar par a fi în impas. Iranul a condiţionat revenirea la respectarea în totalitate a Acordului nuclear din 2015 de anularea sancţiunilor impuse de Statele Unite. Însă Guvernul Israelului cere comunităţii internaţionale să nu accepte relaxarea măsurilor de sancţionare a Iranului. "Un Iran dotat cu arme nucleare va atrage întregul Orient Mijlociu într-o cursă a înarmării atomice. Ne vom găsi într-un nou Război Rece, dar, de data aceasta, bomba va fi în mâinile unor fanatici religioşi implicaţi în activităţi teroriste. Comunitatea internaţională trebuie să prevină acest lucru prin sancţiuni mai dure, printr-o monitorizare mai atentă şi prin purtarea tuturor negocierilor de pe o poziţie de forţă", a declarat recent ministrul israelian de Externe, Yair Lapid.

Administraţia de la Teheran a anunţat că este determinată să ajungă la o înţelegere pentru relansarea Acordului nuclear din 2015, dar Statele Unite au avertizat că actualele oportunităţi diplomatice nu vor exista la infinit. Tensiunile dintre Statele Unite şi Iran s-au amplificat după ce fosta Administraţie Donald Trump a decis retragerea din Acordul nuclear iranian şi reimpunerea de sancţiuni împotriva Teheranului, suspectat că vrea să se doteze cu arme atomice.

Iranul a intensificat activităţile nucleare în contextul retragerii Statelor Unite din Acordul atomic din 2015 (Planul Comun de Acţiune Complet, JCPOA). Relaţiile dintre Statele Unite şi Iran sunt tensionate, din cauza programului nuclear iranian şi a activităţilor balistice. Washingtonul este nemulţumit de influenţa Iranului asupra unor ţări din Orientul Mijlociu. Fostul preşedinte Donald Trump a decis în 2018 retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear iranian şi reimpunerea de sancţiuni. Franţa, Marea Britanie, China, Rusia şi Germania menţin Acordul atomic cu Iranul. Preşedintele Joseph Biden a transmis că Statele Unite ar putea reveni în Acordul nuclear iranian, însă a cerut clauze suplimentare, care să limiteze activităţile balistice iraniene şi influenţa regională a Teheranului.

Foto: caracter ilustrativ.

???????? The Armed Forces of the Islamic Republic of Iran carried out air defense exercises in the early hours of Monday near the Bushehr nuclear plant.#Iran pic.twitter.com/ZdA5k0xhOO