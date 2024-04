VIDEO| Israelul atacă pe toată linia: lovituri puternice și în Siria, către grupările finanțate de Iran

"Au fost lovituri asupra poziţiei unui radar al armatei siriene în vestul provinciei Soueida", a declarat Rayan Maarouf, fără a indica originea atacurilor.

Conform primelor informații, atacurile Israelului au avut loc și în Siria sau în Irak, împotriva unor grupări finanțate de către Iran.

Loviturile din Bagdad ar fi vizat o întâlnire a unor oficiali de rang înalt din cadrul IRGC și a unor reprezentanți ai regimului islamic.

Ayatollahul Iranului, Ali Khamenei, susține că în cazul în care Israelul va lansa atacuri împotriva facilităților nucleare ale Iranului, atunci iranienii au pregătite ”rachete foarte avansate”, care vor lovi instalațiile nucleare din Israel.

"Dacă regimul sionist dorește să acționeze împotriva centrelor și instalațiilor noastre nucleare, vom răspunde în mod sigur și decisiv cu rachete foarte avansate împotriva instalațiilor lor nucleare", spune Ali Khamenei.

????BREAKING????



Israel has struck Syria, Iraq and Iran.



????Targets in Iran including nuclear facilities in Isfahan, Tabriz and Natanz.



????The strikes in Baghdad reportedly targeted a meeting of high ranking IRGC officials and Islamic Regime terror proxies.



????This video from… pic.twitter.com/yOFG8M0MkV