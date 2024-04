VIDEO| Primele imagini cu atacul dezlănțuit al Israelului în Iran: momentul simbolic ales de israelieni

Israelul a efectuat o serie de lovituri în interiorul Iranului, fiind vizate nu mai puțin de 7 orașe. Acest atac poate arunca în aer Orientul Mijlociu, pentru că Iranul promisese represalii dure dacă va avea loc un atac al Israelului. Atacul Israelului vine ca o răzbunare pentru atacurile Iranului din 13-14 aprilie.

Atacul Israelului vine într-un moment special: chiar de ziua de naștere a ayatollahului Iranului, Ali Khamenei, dar și cu puțin timp înainte de Paștele evreiesc.

Khamenei amenință cu un răspuns foarte puternic

Ayatollahul Iranului, Ali Khamenei, susține că în cazul în care Israelul va lansa atacuri împotriva facilităților nucleare ale Iranului, atunci iranienii au pregătite ”rachete foarte avansate”, care vor lovi instalațiile nucleare din Israel.

"Dacă regimul sionist dorește să acționeze împotriva centrelor și instalațiilor noastre nucleare, vom răspunde în mod sigur și decisiv cu rachete foarte avansate împotriva instalațiilor lor nucleare", spune Ali Khamenei.

Isrelul a lansat un atac la scară largă în Iran, dar atacurile nu vizează instalațiile nucleare ale Iranului sau obiective civile.

SUA nu au dat undă verde atacului

Israelul a anunțat joi SUA că va riposta împotriva Iranului, a declarat un oficial american de rang înalt.

"Nu am aprobat răspunsul", a declarat oficialul.

Iranul se aștepta la acest atac

Iranul a eliberat întregul spațiu aerian și a redirecționat toate avioanele departe de locurile de lansare a rachetelor, probabil în pregătirea unui răspuns.

????BREAKING????



Israel has struck Syria, Iraq and Iran.



Targets in Iran including nuclear facilities in Isfahan, Tabriz and Natanz.



The strikes in Baghdad reportedly targeted a meeting of high ranking IRGC officials and Islamic Regime terror proxies.



????This video from… pic.twitter.com/yOFG8M0MkV — The Persian Jewess (@persianjewess) April 19, 2024

Israel officially launches attack on Iran



Huge explosions can be seen confirmed to be Israeli airstrikes by Iranian media and US officials to ABC News