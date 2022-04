Video| Joni Mitchell a urcat pe scenă, într-o rară apariţie publică, la gala MusiCares

Cantautoarea Joni Mitchell a încântat audienţa la Las Vegas, vineri, urcând pe scenă într-o rară apariţie publică alături de o serie de vedete ale muzicii care au adus un omagiu carierei sale prodigioase, relatează sâmbătă Reuters.

De la John Legend la Cyndi Lauper, Beck, Billy Porter, Mickey Guyton şi Brandi Carlile, artişti renumiţi au interpretat piese preferate din catalogul muzical al lui Joni Mitchell la gala anuală MusiCares, organizată în scopuri caritabile înaintea ceremoniei de decernare a premiilor Grammy, potrivit Agerpres.

"Este o seară foarte specială. Nu ştiu ce să mai spun. Nu vreau să spun că m-am simţit onorată. Asta e evident", a declarat artista care a urcat pe scenă după aproape trei ore de discursuri emoţionante şi concerte.

"Am fost foarte impresionat de talentul de calitate din seara aceasta", a spus artista adăugând că "totul a fost splendid".

Joni Mitchell a fost recompensată cu premiul "Person of the Year". Ea s-a alăturat apoi mai multor muzicieni pentru a interpreta două piese, "The Circle Game" şi "Big Yellow Taxi".

Născută în Canada, artista în vârstă de 78 de ani, s-a ţinut departe de lumina reflectoarelor după ce a suferit un anevrism cerebral în 2015, care i-a afectat vorbirea şi mersul. Vineri, ea s-a deplasat cu ajutorul unui baston, cu care a bătut tactul pe ritmul muzicii.

MusiCares, ramura caritabilă a Academiei Naţionale a Artelor şi Ştiinţelor de Înregistrări din Statele Unite (The Recording Academy) strânge fonduri pentru a ajuta muzicienii care se luptă cu probleme de sănătate şi alte dificultăţi. Potrivit organizatorilor, Mitchell a fost desemnată "Persoana Anului" datorită activităţii sale creative, a filantropiei şi rezistenţei.

Joni Mitchell, printre ale cărei hituri se numără piesa "A Case of You", este considerată una dintre cei mai influenţi cantautori ai anilor 1970, fiind cunoscută îndeosebi pentru albumele "Clouds", "Ladies of the Canyon" şi "Blue".

Cu melodii precum "Chelsea Morning" şi "River", ea a răzbit într-o industrie dominată anterior de bărbaţi, iar albumele sale s-au vândut în milioane de copii.

Cyndi Lauper a povestit că a ascultat pentru prima dată muzica lui Mitchell când avea 15 ani. "Nu auzisem niciodată pe cineva cântând într-un mod atât de intim despre cum era să fii o tânără care navighează prin această lume", a spus Lauper.

Actriţa Meryl Streep, care a avut o intervenţie video în cadrul evenimentului, a declarat că datorită muzicii lui Mitchell a devenit "femeia care sunt".

Joni Mitchell a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1997. Ea urmează să prezinte una dintre distincţiile decernate în cadrul ceremoniei premiilor Grammy de duminică.

Printre muzicienii sau grupurile muzicale onorate recent de MusiCares se numără Aerosmith, Fleetwood Mac şi Dolly Parton.