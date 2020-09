VIDEO Klaus Iohannis: Am fost de acord cu condiționarea fondurilor UE de respectarea statului de drept

Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Cotroceni, că este de acord cu condiționarea acordării fondurilor europene de respectarea statului de drept.

„Suntem de acord, am fost explicit de acord cu conditionarea acordarii fondurilor europene de respectarea statului de drept. In Romania suntem hotarati sa facem in asa fel incat statul de drept sa fie respectat foarte bine, sa fim exemplu de urmat pentru altii. Cum se poate face acest lucru? Prin analiza, studiu si vot in final”, a spus seful statului.

În legătură cu cel mai recent raport al Comisiei Europene despre statul de drept din tarile membre UE, seful statului a spus ca este un lucru bun.

„Apreciez aparitia acestui raport, este primul raport care analizeaza situatia statului de drept in toate statele membre. Romania sustine de multa vreme ca de asa ceva avem nevoie in locul MCV care discrimineaza Romania si Bulgaria. Deci este foarte bine ca avem acest raport. E foarte bine ca lucrurile sunt spuse asa cum le vedem si noi, in 2017-2019 evolutia a fost foarte problematica, in 2020 Guvernul incearca sa repare ce s-a gresit”, a declarat Klaus Iohannis.

Citește și: Se conturează un duel exploziv la parlamentare: Gabriela Firea VS Victor Ponta, posibili capi de listă în București / SURSE .