VIDEO Klaus Iohannis anunţă primul SUCCES după negocierile de la Consiliul European

Întâlnire crucială la Consiliul European, pe tema migraţiei. Preşedintele României, Klaus Iohannis, se declară mulţumit de soluţiile stabilite pentru problema migraţiei.

"Ne-am înțeles, am găsit soluții înspre gestionarea traficului migratoriu, mie mi se pare important că am găsit înțelegere și soluții comune. Am stipulat să începem o colaborare intensă cu organizații pe această temă. Cu toții am acceptat că soluții pot fi găsite și în afara UE. Și ideea unor noi centre de primire a migranților unde vor fi primiți, triați, centre care vor fi creată pe bază voluntară și migranții care sosesc la aceste centre vor fi redistribuiți, a declarat Klaus Iohannis la Consiliul Europei", a declarat Iohannis.