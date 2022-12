VIDEO Klaus Iohannis atacă dur Austria: 'A spus că spațiul Schengen nu poate să fie extins, dar pentru Croația a știut să voteze da'

Președintele Klaus Iohannis se arată revoltat de atitudinea Austriei în ceea ce privește votul de aderare al României la Schengen.

„Votul din consiliul JAI este foarte problematic pentru noi toți. Trebuie să spun că am fost dezamăgit și supărat după ce am primit rezultatul. Această dezamăgire vine din faptul că noi de 11 ani ne străduim, negociem și sperăm să intrăm în Schengen. După ce în decursul acestui an am avut câteva reușite notabile, să nu uităm una din principalele piedici: a fost existența acelui MCV. Am reușit împreună cu Guvernul și coaliția să ajungem în punctul în care acest mecanism a fost ridicat. Am colaborat intens cu Olanda să-i convingem să-și schimbe opinia în chestiunea Schengen. Am colaborat și cu Suedia și am înlăturat rezervele lor.

În 16 noiembrie, aici, la București, a avut loc o întrunire a miniștrilor de interne. La final, ei au emis o declarație, care a fost foarte clară: România și Bulgaria sunt bine primite în Schengen. Doar două zile mai târziu ministrul austriac declara că Austria nu poate să admită o lărgire a spațiului Schengen. Au fost vehiculate diferite date, care nu au corespuns cu datele noastre și Frontex. Când a fost votul a avut loc un lucru interesant: Austria a spus că spațiul Schengen nu poate să fie extins, dar pentru Croația a știut să voteze da.

Acest mod de a face politică nu poate să fie considerat pozitiv. E foarte clar că migrația e o problemă, dar e la fel de clar că România nu e cauza unei migrații. România a primit un nu nemeritat pentru o chestiune pe care n-am cauzat-o, ba o combatem”, a spus Iohannis.