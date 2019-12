VIDEO Klaus Iohannis cheamă partidele: 'N-o să fac consultări formale pe această temă, voi avea discuţii cu liderii politici'

Klaus Iohannis a anunţat joi că va programa zilele următoare discuţii cu partidele pe tema anticipatelor, subliniind însă că nu va face consultări formale pe această temă.

Întrebat dacă ia în calcul să convoace chiar consultări la Palatul Cotroceni, pentru o discuţie aşezată, referitor la tema anticipatelor, preşedintele a răspuns: ”Nu. N-o să fac consultări formale pe această temă, dar voi avea discuţii cu liderii politici, dar acelea vor fi discuţii informale, discuţii de lucru, şi nu consultări în sensul foarte formal al cuvântului”.

Citește și: Lovitură pentru Liviu Dragnea! Ce a pierdut fostul șef PSD

Ulterior, a fost întrebat dacă va avea întâlniri cu lideri politici, fie pentru consolidarea majorităţii parlamentare, fie pentru alegeri anticipate şi dacă, până în momentul de faţă, a avut discuţii cu şefii de partide.

”Ieri şi alaltăieri m-am întâlnit cu şefii de stat şi guverne, dar voi planifica pentru zilele următoare şi întâlnirile cu politicienii noştri”, a răspuns şeful statului.

Citește și: Olguța Vasilescu îl curentează pe Klaus Iohannis: Am o vagă bănuială

”Vă reamintesc că am fost primul care am spus că îmi doresc alegeri anticipate. Am spus-o şi înainte de campanie, şi în campanie, şi după campanie. Şi o mai spun acum o dată. Eu îmi doresc alegeri anticipate şi discuţiile pe care le voi avea cu liderii politici ţintesc şi acest obiectiv”, a subliniat Iohannis.