VIDEO | Klaus Iohannis, conferință alături de Maia Sandu: 'Suntem pregătiți să acordăm întreaga noastră susținere'

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri la Chişinău, că această zi marchează aniversarea nu doar a 30 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova şi şi a trei decenii de la stabilirea relaţiilor diplomatice, România fiind primul stat din lume care a recunoscut independenţa Republicii Moldova. Şeful statului român a adăugat că ţara noastră se angajează ferm şi sprijine procesele de reforme şi de integrare europeană asumate de autorităţile din Republica Moldova.

„Sunt deosebit de bucuros să revin la Chişinău în acest moment de sărbătoare, la aniversarea a 30 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. Tot astăzi sărbătorim şi 30 de ani de la stabilirea relaţiilor noastre diplomatice, România fiind primul stat din lume care a recunoscut independenţa Republicii Moldova. De altfel, România şi Republica Moldova sunt unite printr-o legătură extrem de trainică - comunitatea de limbă, cultură şi istorie. Mă aflu la Chişinău astăzi şi pentru a reconfirma angajamentul ferm şi amplu al României în sprijinul proceselor de reforme şi de integrare europeană asumate de autorităţile din Republica Moldova. În toată această perioadă, România a fost cel mai apropiat şi cel mai sincer prieten al Republicii Moldova. Am onorat de fiecare dată, în mod consecvent, angajamentele asumate în beneficiul direct al cetăţenilor Republicii Moldova. Am depus mereu eforturi consistente pentru a veni în sprijinul dezvoltării şi modernizării Republicii Moldova şi am acţionat pentru a menţine Republica Moldova ca prioritate pe agenda Uniunii Europene”, a afirmat Klaus Iohannis, vineri la Chişinău.

El a mai spus că este prima sa vizită la Chişinău după desfăşurarea alegerilor anticipate din 11 iulie şi după formarea noului Guvern.

„Doresc să adresez cu acest prilej, încă o dată, felicitări doamnei preşedinte şi forţelor politice pro-reformă pentru victoria obţinută la aceste alegeri. Totodată, felicit cetăţenii Republicii Moldova pentru maturitatea, responsabilitatea şi spiritul democratic demonstrate. Nu poate decât să ne bucure că societatea din Republica Moldova a optat cu atâta fermitate pentru înscrierea pe un parcurs pro-reformă şi european ireversibil şi că oferă un exemplu demn de urmat întregii regiuni. Rezultatul alegerilor deschide drumul Republicii Moldova către o dezvoltare solidă, în beneficiul întregii societăţi. Am încredere deplină că eforturile depuse de doamna Preşedinte Maia Sandu, de doamna Prim-ministru Gavriliţa şi de Guvernul Republicii Moldova îşi vor arăta roadele, în beneficiul tuturor cetăţenilor Republicii Moldova. Este nevoie de voinţă politică şi acţiune hotărâtă, concretă, pentru implementarea rapidă a reformelor necesare, aşteptate de întreaga societate din Republica Moldova. Implementarea lor accelerată va aduce avantaje substanţiale cetăţenilor şi va genera fără îndoială o nouă dinamică pozitivă în relaţia cu Uniunea Europeană. Ne aflăm într-un moment deosebit de favorabil şi pentru relaţiile noastre bilaterale. Am asigurat-o pe doamna Preşedinte că România rămâne şi în viitor partenerul cel mai apropiat al Republicii Moldova. Statul român a acţionat energic în timpul care s-a scurs de la ultima mea vizită la Chişinău, în decembrie 2020, pentru amplificarea sprijinului oferit Republicii Moldova. În mod special, am reuşit să furnizăm mult mai multe doze de vaccin împotriva COVID-19 decât cele pe care le-am anunţat în decembrie. Acest efort a permis un avans considerabil în combaterea pandemiei în Republica Moldova în beneficiul sănătăţii tuturor. Am avut o cooperare foarte bună cu doamna Preşedinte şi înainte, dar şi după momentul în care a preluat mandatul, iar acum, cu un nou Guvern şi un nou Parlament, eforturile noastre şi rezultatele lor în beneficiul cetăţenilor Republicii Moldova vor fi şi mai substanţiale”, a completat preşedintele Iohannis.

Acesta a vorbit şi despre oportunitatea aprofundării cooperării între România şi Republica Moldova.

„Avem acum oportunitatea unei cooperări aprofundate şi conjugate la nivel prezidenţial, guvernamental şi parlamentar pentru luarea deciziilor necesare avansării agendei bilaterale, precum şi a parcursului european al Republicii Moldova. Suntem pregătiţi să acordăm întreaga noastră susţinere în procesele de transformare, modernizare şi implementare a reformelor. Aşadar, vom acţiona hotărât în spiritul Parteneriatului nostru Strategic. Am discutat pe larg cu doamna Preşedinte despre accelerarea proiectelor bilaterale menite să conecteze Republica Moldova cu spaţiul Uniunii Europene şi să aducă beneficii reale la nivelul întregii societăţi. Doresc să îi mulţumesc doamnei Preşedinte Sandu pentru organizarea reuniunii multilaterale la nivelul Preşedinţilor de state prezenţi astăzi la Chişinău. Discuţiile noastre au oferit prilejul unui schimb foarte util de vederi cu privire la situaţia de securitate regională, cooperarea în cadrul iniţiativelor regionale, viitorul Parteneriatului Estic, inclusiv privind Summitul din decembrie 2021, şi conflictele prelungite”, a conchis Klaus Iohannis.

La rândul ei, Maia Sandu a vorbit despre importanţa consolidării prieteniei cu România, Polonia şi Ucraina

„Astăzi celebrăm 30 de ani de independenţă a Republicii Moldova şi am o deosebită plăcere să găzduiesc cu acest prilej trei şefi de state şi un premier la Chişinău. Independenţa este un deziderat pe care noi îl edificăm în fiecare zi. Ea presupune capacitatea noastră de a acţiona, de a atinge deseori de unii singuri opţiunile pe care le avem. Pe multe dintre domenii noi am avansat în scopurile pe care ni le-am propus ca stat în ultimii 30 de ani. Pe altele mai avem mult de lucru. Vom munci continuare şi pentru un succes mizăm pe sprijinul partenerilor noştri. Succesul R. Moldova depinde în mare măsură de relaţiile pe care şi le construieşte cu alte state şi organizaţii internaţionale. Ne dorim să dezvoltăm relaţii de prietenie bazate pe respect reciproc. Nu există o ţară independentă şi prosperă fără prieteni buni şi parteneri credibili, iar felul în care ne construim relaţiile poate determina viteza consolidării noastre ca stat”, a explicat preşedintele Republicii Moldova.

Ea a adăugat că Republica Moldova va fi un promotor al dialogului şi păcii, în interesul oamenilor şi va duce o politică externă previzibilă.

„Prezenţa colegilor şi prietenilor mei astăzi la Chişinău e o dovadă în plus a faptului că în aceşti 30 de ani noi am reuşit să construim multe lucruri frumoase şi utile. Aceste prietenii şi parteneriate generează oportunităţi de dezvoltare, iar sprijinul de la Bucureşti, Kiev, Varşovia, Chişinău ne măreşte capacitatea de dezvoltare, economică, duce la crearea unor noi locuri de muncă. E ferma mea convingere şi dorinţă ca Republica Moldova să contribuie la aceste bunuri regionale, astfel încât Republica Moldova să îşi aducă aportul la prosperitatea, securitatea globală. Ţara mea îşi doreşte să devină un factor de stabilitate pentru regiunea noastră. Vom fi un promotor al dialogului şi păcii, al soluţiilor obţinute diplomatic, al compromisului paşnic în interesul oamenilor. Vom avea o politică previzibilă. Avem ce oferi lumii. Cu decenţă şi fermitate ne vom apăra valorile şi interesele noastre naţionale. Republica Moldova are prieteni adevăraţi, Republica Moldova are parteneri regionali de încredere, Republica Moldova îşi doreşte o implicare mai activă la nivel regional şi global”, a conchis Maia Sandu.