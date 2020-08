VIDEO - Klaus Iohannis sugerează că PNL nu ar fi mărit deloc pensiile și salariile fără intervenția sa

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, despre acțiunile Guvernului privind reducerea majorărilor prevăzuteprin lege pentru pensii și alocații, că majorarea cu 14% a pensiilor in loc de 40% si a cresterii alocatiei cu 20% in loc de 100%, au fost acceptate de Guvern la intervenția sa.

CITEŞTE ŞI: Boala care se instalează fără să îți dai seama: Semnele care pot arăta ca faci diabet .

„Nimeni nu si-a dorit aceasta epidemie. Absolut nimeni nu cred ca si-a dorit o criza economica. Dar aceasta epidemie a venit si in concecinta a aparut si criza economica. Aici suntem. Evident ca toata lumea isi doreste sa castige mai bine. Insa trebuie sa existe bani. Nu este posibil sa imparti bani care nu exista. Daca in criza ecnomica veniturile se reduc, e clar ca nu se pot mari cheltuielile. Totusi, am spus de la bun inceput si ma bucur ca in PNL s-au gasit foarte multi politicieni de aceasi parere, am spus ca nu puteam avem o situatie in care copiii si pensionarii sa plateasca nota de plata pentru aceasta epidemie si recesiune economica si atunci ca, cu toate ca marea majoritate a specialistilor economici au apreciat ca nu se pot majora nici pensiile nici alocatiile, am solicitat Guvernului solutii sa le majoreze totusi atat cat se poate si iata ca s-a venit cu majorarea in etape. Este o majorate atat cat s-a putut”, a declarat șeful statului, întrebat ce face ca mediator în sensul în care a promulgat legi care prevăd dublarea alocațiilor și creșterea punctului de pensie cu 40%, iar Guvernul prin OUG modifică legile prin diminuarea creșterilor.