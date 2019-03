VIDEO Liviu Dragnea vine cu detalii de CULISE - De ce s-a aliat PSD cu PER și PNȚCD pentru alegerile europarlamentare

Liderul PSD, Liviu Dragnea, declarații după ce în urmă cu puțin timp președintele Klaus Iohannis a anunțat referendum pe justiție în 26 mai și a acuzat PSD de golăneală.

"Vreau să mulțumsc celor două partide PSD este onorat de această susținere, vorbim de o susținere importantă de la două partide. PNȚCD a susținut în permanență democrația și dispariția abuzurilor și promovarea intereselor românești și ale României în orice situație. PER este un partid care are ca principal obiectiv protecția mediului. Sunt mai multe proiecte pentru care am stabilit să colaborăm. Eu sper ca toți românii să aibă încredere în lista noastră. Unii spun că e cea mai bună listă, de români care merg în Parlamentul European să susțină țara noastră",a spus Dragnea

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpsdbiroupresa%2Fvideos%2F2596365797071579%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>