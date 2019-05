VIDEO Liviu Dragnea spune că EL a decis ca PSD să nu facă un miting-mamut în București: 'Ne-am trezit târziu, weekendul e ocupat de PNL și USR'

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi că el a decis ca mitingul programat în Bucureşti pentru săptămâna viitoare să fie anulat, afirmând că este mai important ca în ultima săptămână de campanie electorală social-democraţii să stea "în dispozitivele de campanie" şi să discute cu oamenii.

"Orice miting este important. Eu am luat decizia ieri, după ce am discutat cu toţi colegii care se pregătiseră să vină în Bucureşti şi am spus că cel mai important pentru noi este ca în ultima săptămână, în fiecare zi, în fiecare seară, să stăm în dispozitivele de campanie, să discutăm cu oamenii. Decât să aducem 100.000 de oameni la Romexpo într-un miting, care sigur, e important, dar este cu o zi înainte de a se termina campania, mai bine preferăm să rămânem în oraş. Am fi vrut să îl facem în weekend, numai că ne-am trezit târziu, weekendul e ocupat de PNL şi USR, iar să îl facem tot în weekend în altă parte a Bucureştiului, înseamnă că blocam tot oraşul", a spus Dragnea aflat într-o vizită în judeţul Dolj, întrebat despre mitingul pe care PSD urma să îl facă în Bucureşti.

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat marţi că a semnat protocoalele care vizează organizarea unor evenimente publice în Capitală de către PSD, PNL şi USR.

"Legat de manifestaţii, în primul rând, ca primar general, eu mi-aş dori ca acelea care vor fi organizate la Bucureşti, în zilele următoare, să fie toate evenimente paşnice, aşa cum au fost asumate de organizatori. Vom avea pe 18 - s-a aprobat deja în comisia de la Primăria Capitalei şi am semnat şi eu protocolul - un miting al PNL, în Piaţa Victoriei. Pe 24, o manifestare organizată de către USR, în Parcul Izvor. Şi săptămâna viitoare va fi organizat un eveniment şi de către PSD. Ca primar general, am aprobat toate aceste evenimente publice, conform Legii 50, care se vor desfăşura în municipiul Bucureşti", a precizat Firea, pentru România Tv.

