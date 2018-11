FOTO - VIDEO - Locuitorii orașelor din California se plâng că simt fumul înecăcios în gât, iar aerul devine greu de respirat

Autorităţile au identificat marţi alte şase persoane decedate în oraşul Paradise din nordul statului american California, bilanţul total al victimelor incendiilor de vegetaţie ajungând la 48 de morţi, relatează BBC şi Reuters. Locuitorii oraşelor din nordul statului se plâng că simt fumul înecăcios în gât, iar aerul devine greu de respirat, informează Mediafax.

Incendiul din zona Camp Creek este considerat cel mai grav din istoria Californiei, după ce a izbucnit joi la poalele munţilor Sierra, la 280 de kilometri nord de San Francisco, distrugând peste 7.000 de case şi alte clădiri.

Reprezentanţii pompierilor au anunţat că incendiul este controlat în proporţie de doar 30% şi se întinde pe o suprafaţă de peste 50.500 de hectare.

Un alt incendiu de vegetaţie, izbucnit în sudul statului american, în zona Woolsey, a provocat moartea a două persoane şi a produs daune materiale majore în oraşul Malibu. Incendiul se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 39.000 de hectare şi este controlat în proporţie de 35%.

Preşedintele american Donald Trump a lăudat serviciile de intervenţie şi „curajul acestora incredibil în faţa pericolului”.

„Regretăm vieţile pierdute şi ne rugăm pentru victime, au fost mai multe victime decât s-ar fi gândit oricine”, a declarat Trump.

