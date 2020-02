VIDEO Ludovic Orban, atac virulent la Gabriela Firea: E mai proastă decât Oprescu! Rahaturile de la turci sunt hârburi

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat-o dur, duminică, pe Gabriela Firea, despre care a spus că este preocupată "de pomeni”, că a avut un mandat "execrabil” şi că este un primar "prost”. "Firea e preocupată de pomeni, imaginându-şi că toţi bucureştenii chiar sunt cetăţeni de mâna a şaptea, chilipirgii şi pleşcari şi pomanagii", a susţinut preşedintele PNL, citat de News.ro.

"Eu nu am crezut că se poate un primar mai prost decât Oprescu. Din păcate, Firea a demonstrat că e şi mai proastă decât Oprescu ca şi primar. Ea ca speaker, ca subretă, ca om de comunicare, sigur că încă îi mai păcăleşte pe oameni. Culmea e că Firea este liderul PSD cu cea mai mare cotă de încredere, dar ea are încredere mai mare în afara Bucureştiului, decât în Bucureşti. Cei care resimt pe pielea lor ce înseamnă administrarea Bucureştiului încep să-şi piardă din ce în ce mai mult încrederea", a afirmat Ludovic Orban, duminică după-amiază, la reuniunea Comitetului de Coordonare al filialei Sector 2 a PNL.

Orban a criticat modul în care funcţionează sistemul de energie termică al Capitalei şi a spus că "s-au pompat miliarde de euro”, premierul afirmând că "cetăţeanul plăteşte ceva ce este risipit în proporţie de 80%” întrucât agentul termic se duce în pământ sau în aer.

Liderul PNL a spus că nu este vinovată primăria că nu avem autostrada de centură, dar a amintit că primarul este din partea PSD, iar faptul că au fost blocate proiectele de infrastructură "este tot vina PSD-ului”.

O altă critică adusă de premier este legată de faptul că Bucureştiul nu are un Plan de Urbanism general şi că acesta este blocat pentru că "nu se doreşte” adoptarea unui astfel de plan, dar şi de faptul că se fac de către operatori privaţi planuri de urbanism zonal, spunând că nicio capitală europeană nu are astfel de situaţii. În plus, primul ministru a spus că transportul public este "la pământ”, iar autobuzele turceşti cumpărate de primărie le-a catalogat drept "rahaturi”.

"Transportul public este la pământ. Rahaturile alea care au fost cumpărate de la turci cu preţuri mai mari decât cele cumpărate de primarii noştri (...) sunt nişte hârburi care nu vor avea o durată de viaţă mai lungă decât autobuzele pe care le-am cumpărat noi când eram la primărie în 2007-2008, care au fost mult mai bune”, a adăugat primul ministru.

Acesta a criticat faptul că râul Dâmboviţa nu este fructificat în niciun fel din punct de vedere urbanistic şi că nu se fac proiecte pentru a înfrumuseţa Bucureştiul. El a spus că Bucureştiul va pierde 178 de milioane de euro din fonduri europene pentru creşterea eficienţei energetice, însă edilul general nu este preocupat.

"În schimb, Firea e preocupată de pomeni, imaginându-şi că toţi bucureştenii chiar sunt cetăţeni de mâna a şaptea, chilipirgii şi pleşcari şi pomanagii cum îşi imaginează Firea că ar putea să-i transforme pe bucureşteni. Bucureştiul conţine elita României, hai să fim cinstiţi! Aici în Bucureşti au venit vârfurile, exigenţa bucureştenilor este mult mai mare şi de altfel managementul acestui oraş trebuie să fie de nivel european”, a mai afirmat Orban în faţa liberalilor prezenţi la reuniune conducerii filialei Sector 2.

El a avertizat că liberalii se vor "confrunta cu populismul, cu demagogia, cu uriaşa clientelă” a PSD la alegerile care urmează.

El a catalogat drept "execrabil” mandatul actualului primar general al Capitalei. "Obiectivul nostru este să câştigăm alegerile în Bucureşti şi în fiecare sector este un obiectiv foarte important, câştigarea Bucureştiului e foarte importantă pentru percepţia care se creează la nivel naţional, dar şi pentru forţa PNL. Dar nu de aia trebuie să câştigăm Bucureştiul ca să fim noi tari şi mari, trebuie să câştigăm Bucureştiul pentru că Bucureştiul este într-o situaţie dramatică, toate sistemele pârâie din încheieturi”, a mai afirmat Ludovic Orban.

