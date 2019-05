VIDEO - Ludovic Orban cere PNL să nu se culce pe o ureche după sondajul prezentat de Rareș Bogdan

Liderul PNL Ludovic Orban a transmis simpatizantilor partidului, duminica, la mitingul din Focșani, să nu se „culce pe o ureche” că partidul e pe primul loc în sondaje, așa cum a anunțat Rareș Bogdan.

„Le pasă doar să scape de pușcărie, pentru cât au furat. Nici pecenegii, nici cumanii, nici turcii, nici rușii nu au jefuit România așa cum au jefuit-o ei în ultimii treizeci de ani și trebuie pedepsiți. Trebuie să spunem DA, la Referendum! Nu putem accepta ca toți cei care au jefuit România să prindă un moment și să scape prin amnistie și grațiere. Toată lumea, cu mic cu mare trebuie să spună DA, la Referendum! Îi pedepsim pe hoți? Îi pedepsim pe corupți?”, a spus Orban, despre PSD.

„Suntem in mijlocul bataliei. Chiar daca sondajele ne dau pe primul loc, pe un scor ridicat, nu avem voie sa ne culcam pe o ureche. Alegerile se castiga in teren, pe campul de lupta. E adevarat ca fiecare dintre voi trebuie sa se bata in localitatea in care traieste sa ii convinga pe cetateni sa vina la vot si sa voteze PNL”, a adăugat el.