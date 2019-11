VIDEO Ludovic Orban continuă ironiile: 'Noroc să s-a amânat Brexitul pentru că altfel guvernele PSD ar fi lăsat toți cetățenii britanici în aer'

Preşedintele PNL, premierul desemnat Ludovic Orban, a afirmat, vineri, că dacă nu s-ar fi amânat Brexitul, "guvernul PSD ar fi lăsat toţi cetăţenii britanici în aer", pentru că nu a emis acea ordonanţă de urgenţă care reglementa situaţia acestora, deşi i s-a solicitat în repetate rânduri.

"Noroc că s-a amânat Brexitul, pentru că dacă Brexitul ar fi avut loc la 31 octombrie, aşa cum era prevăzut iniţial, guvernele PSD ar fi lăsat toţi cetăţenii britanici în aer, pentru că aveau obligaţia de a emite OUG, aşa cum au emis toate celelalte 27 de state europene, care să reglementeze situaţia cetăţenilor britanici după Brexit. Dar Guvernul PSD nu a făcut lucrul ăsta, deşi i s-a solicitat în repetate rânduri şi a promis lucrul ăsta", a afirmat Orban, la Adunarea Regională a organizaţiilor PNL Sud-Muntenia de la Piteşti, potrivit Agerpres.

Liderul PNL a mai spus că acest lucru afectează România, care dă, astfel, un semnal "extrem de prost".

"Ăsta este Guvernul PSD. Bătaie de joc faţă de români, bătaie de joc faţă de toţi partenerii noştri europeni şi asta în condiţiile în care, gândiţi-vă, odată cu Brexitul, România poate deveni o ţintă a multor investiţii care vor să se relocheze. Ce semnal le dăm noi englezilor sau investitorilor care ar vrea să investească în România? Le dăm un semnal extrem de prost, arătând că noi nu suntem capabili şi nu ne interesează să le rezolvăm problemele rezidenţilor britanici. Cu asta s-a ocupat PSD-ul", a adăugat Orban.

Pe de altă parte, Ludovic Orban s-a referit la perioada în care a fost ministru al Transporturilor, susţinând că atunci când va prelua guvernarea va finaliza mai multe obiective de investiţii.

"Când am ajuns ministru al Transporturilor, de patru ani se chinuia PSD-ul să facă autostrada de centură a Piteştiului. În patru ani au făcut 50% din lucrări. Am venit în aprilie pe lucrări şi am anunţat că ele vor fi finalizate în şase luni. În şase luni au fost gata, deşi nimeni nu a crezut lucrul ăsta şi toţi aceia din PSD, de la preşedintele Consiliului judeţean, primarul PSD, care făceau mişto de mine când am spus că o să fie gata în şase luni, toţi au venit la tăierea panglicii, s-au lăudat că ei au făcut centura. În 2008, am lăsat indicatorii tehnico-economici adoptaţi în şedinţă de guvern şi documentaţiile de licitaţie pentru tronsonul de autostradă Sibiu - Piteşti. În 11 ani de zile nu s-a făcut nimic, s-au întors după 11 ani de zile la studiul de fezabilitate, care a fost făcut în 2008 şi nu au fost în stare din 2014, de când este finanţabilă această investiţie, să încheie un contract şi să dea cu adevărat drumul la lucrări", a afirmat Orban.

Orban a mai spus că în 2008 a aprobat şi indicatorii tehnico-economici pentru drumul expres Craiova-Piteşti, conform memorandumului de înţelegere pe care l-a semnat Guvernul României cu compania Ford, dar în 11 ani nu s-a făcut nimic.

"Şi acest obiectiv de investiţie vă garantez că va fi finalizat de noi, ca şi tronsonul de autostradă Sibiu-Piteşti", a susţinut Orban, menţionând, totodată, şi tronsonul de autostradă care leagă Bucureştiul de Braşov.