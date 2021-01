VIDEO Ludovic Orban face scut în jurul lui Costel Alexe, urmărit penal: Cum să impună partidul ca cineva să-și dea demisia din funcția de președinte al CJ?

Liderul PNL Ludovic Orban a declarat luni, la B1TV, legat de cazul fostului ministru Costel Alexe, in prezent lider CJ Iași, pe numele căruia a început urmărirea penală de către DNA pentru presupuse fapte de corupție din perioada în care era ministru in cabinetul condus chiar de Ludovic Orban, că partidul nu a luat o decizie statutară cu privire la acesta si ca demisia este o decizie pe care o poate lua doar Costel Alexe.

Citește și: Controversatul Adrian Zuckerman își încheie brusc mandatul de Ambasador al SUA în România

„Nu am luat, asteptam sa vedem exact care este situatia, ce calitate are dl Alexe si in functie de asta vom lua deciziile statutare”, a spus Ludovic Orban. La precizarea realizatorului ca Alexe are calitatea de urmarit penal, Ludovic Orban a spus ca vrea sa vada ce se intampla mai departe si pe urma o sa se ia o decizie. Dl Alexe a fost ales presedinte CJ cu un scor de peste 40% si nu exista in momentul de fata nicio constrangere legala care sa-l impiedice sa-si exercitate mandatul”, a precizat liderul PNL.

Dar este o chestiune de morala, a spus realizatorul. „Asta e o decizie pe care o poate lua dl Alexe. Cum sa impuna partidul ca cineva sa-si dea demisia din functia de presedinte al CJ sau de primar? Aici e o relatie directa, a fost ales prin votul cetatenilor”, a declarat Ludovic Orban.

a