VIDEO, Ludovic Orban, FURIBUND la adresa adversarilor politici: 'Ceea ce spuneți sunt numai minciuni. Ați irosit 7 ani din istoria României'

Premierul Ludovic Orban a răspuns atacurilor din parlament, acolo unde, luni, au avut discuții cu privire la bugetul României.

"Datele la 6 luni arată unde este România. Scăderea economică pe semestrul a fost de 3,9 față de 12, cât a fost la nivel european.

La șomaj, Rata în Europa este de 7,5, în timp ce în România este de 5,3. De aceea puteți să vă uitați în Revisal și să vedeți. Numărul de angajați a crescut, văplace sau nu vă place.

În ceea ce privește afirmația profund mincinoasă că nu am acordat bani către profesori, fermieri, pensionari, păi uitați-vă la date, la cifre. Am acordat despăgubiri pentru secetă, am dat bani pentru despăgubiri pentru cei care au fost afectați de inundații, am alocat bani pentru plata șomajului tehnic.

Toate datele vă contraxzic, ceea ce spuneți sunt numai minciuni. Ceaa ce va face PNL, va decide doar PNL. Dacă am fi vrut să ne luăm purtător de cuvânt de la PSD, ne luam.

Avem o colectare mai bună la buget. Încasările la buget în ceea ce privește TVA au crescut cu 10 la sută.

Ați irosit 7 ani din istoria României, fără să construitți autostrăzi, fără să creșteți numărul angajaților, ați alungat românii din țară.

V-ați bătut joc de România. Veniți acum să câștigați voturi spunând ce va face PNL. Lăsați-ne pe noi să decidem ce vom face. Suntem singurul partid care în vrmee de criză și-a asumat răspunderea. Așa cum am avut capacitatea, la fel vom avea capacitatea de a conduce România spre saltul de a deveni o putere în Europa", a spus Ludovic Orban.