VIDEO Ludovic Orban, în emisiunea Mădălinei Dobrovolschi: 'Nu vreau să vorbesc despre decese, le urez condoleanțe familiilor care au avut decese în familie'

Ludovic Orban a fost invitatul Mădălinei Dobrovolschi, la revenirea în presă a fostei purtătoare de cuvânt a lui Klaus Iohannis. După ce a blocat-o de câteva ori, când voia să îi pună întrebări, premierul a spus, printre altele, și ce urmează să li se întâmple viitorilor infectați cu coronavirus, dar care nu se află în stare gravă.

”Intrarea în scenariul 4 presupune unele măsuri pe care le-am şi adoptat. De exemplu, se reduce numărul internărilor în spitale pentru a disponibiliza cât mai multe paturi pentru cei infectaţi cu coronavirus. De asemenea, sunt pregătite să primească pacienţi spitalele din linia a doua. În prima fază, pacienţii infectaţi au fost trataţi în Spitalele de Boli iIfecţioase, în faza a doua intră mai multe spitale. În Bucureşti, Spitalul Colentina care e pregătit şi în ţară s-a gândit un astfel de spital care poate primi pacienţi care sunt trataţi pentru Covid

Cazurile mai puțin grave urmează să nu fie tratate în spital, ci la domiciliu sau într-o altă locație. În rest, nu sunt foarte multe măsuri în faza 4. Măsurile luate de autoritățile României au fost graduale și cu spirit de anticipație, ca să prevenim răspândirea virusului. Cea mai bună dovadă o reprezintă cifrele. Am introdus PCR în spitale private. Continuăm să creștem capacitatea de diagnosticare. În ce priveşte capacitatea de diagnosticare, am pornit de la o capacitate redusă pe care am mărit-o gradual. Astăzi există 35 de centre unde se pun diagnostice, în unele centre sunt mai multe PCR active. Noi creştem gradual capacitatea de diagnosticare, la ora actuală putem procesa peste 2.000 de teste zilnic. În ceea ce priveşte procedura de diagnosticare există o metodologie care a fost agreată la nivel european în care se stabileşte cine se testează. Există o ordine a priorităţilor în ceea ce priveşte diagnosticarea. La noi această capacitate de testare a crescut proporţional cu numărul cazurilor. Există o întârziere de o zi, două, dar noi am diagnosticat într-un timp de 1-2 zile. Nu ne mulţumim, obiectivul nostru este să creştem capacitatea de diagnosticare

Nu vreau să vorbesc despre decese, le urez condoleanțe familiilor care au avut decese în familie. În România sunt 52 de decese, în timp ce în Spania sunt 7.340, iar în Franța 3.024 sunt. Odată cu Noul An Chinezesc s-au întors din China peste 2.600 de persoane, România nu a avut niciun caz. Am fost o ţară care a avut factorii dintre cei mai agravanţi, faptul că s-au întors peste 235.000 de români din Italia, Franţa, dar şi aici am luat măsurile de carantină, de izolare. Măsurile au fost luate când alte ţări nici măcar nu discutau. Noi am fost criticaţi de exemplu de cei care s-au întors din Italia.”, a spus Ludovic Orban, luni seara, la Realitatea PLUS.

