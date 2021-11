VIDEO | Ludovic Orban le dedică un 'cântecel' foștilor colegi din PNL: 'Podul de piatră s-a dărâmat'

Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, exclus vineri din rândul liberalilor, îi acuză pe foștii săi colegi de partid de prostituție politică. Acesta se declară dezamăgit, însă dedică lidelor PNL un „cântecel”.

„Astăzi, cei care condus PNL au transformat această formațiune politică într-un loc de prostituție politică, obligând membrii PNL să se prostitueze politic și să stea în pat cu dușmanul, trădându-și alegătorii. Nu am niciun fel de regret că am trăit această experiență, care mă va marca. După ce ai construit o casă timp de 31 de ani, după ce ai construit practic o mare familie, să vină niște străini în casă, să dea foc la casă, nu este plăcut. Numai că am întotdeauna în minte un cântecel pe care l-am învățat în copilărie, Podul de piatră:

Podul de piatră s-a dărâmat

A venit apa și l-a luat

Vom face altul

Pe mal, în jos

Altul mai trainic și mai frumos”, a afirmat Ludovic Orban.

Biroul Executiv al PNL a votat în ședința de vineri, 12 noiembrie, excluderea din partid a fostului președinte Ludovic Orban. Au fost 35 de membri BEx prezenți, dintre care 31 au votat pentru excludere. Au fost două voturi împotrivă și două voturi nule. Decizia finală privind excluderea aparține Consiliului Național al PNL.