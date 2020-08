VIDEO Ludovic Orban le explică profesorilor de ce nu le mărește salariile legale: 'A trebuit să mărim pensii și alocații'

Ludovic Orban le explică profesorilor că nu are bani pentru a le majora salariile, așa cum prevede legea salarizării. Premierul spune că din cauza altor categorii sociale, pensionari și copii, nu poate să efectueze majorarea de 16%, așa cum era prevăzut în lege. Totodată, premierul le explică dascălilor că majorările nu ar fi fost unele la termen, ci unele anticipate.

”Dacă am fi avut bani, am fi făcut această creștere. Ea, oricum, era anticipată. Nu am avut resurse, efectiv, pentru această creștere. Noi trebuie să facem și alte cheltuieli: o creștere a pensiilor, o creștere a alocațiilor.”, a explicat Ludovic Orban, la Digi 24.

