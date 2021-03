VIDEO Ludovic Orban, mesaj incendiar către protestatari: 'Unii negaționiști s-au îmbolnăvit și au murit'

Liderul PNL și al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a declarat marți că nu îi înțelege pe protestatarii anti-restricții și le-a transmis acestora că își pun viața în pericol.

„Solicitarile mi se par destul de neclare, adica nu inteleg. In Romania sunt zeci de mii de familii care si-au pierdut oameni dragi din cauza Covid-ului, cu tot cu masurile de protectie. Ce ar trebui, sa moara mai multi? Masurile sunt necesare, mai ales cand vedem ca exista aproape de limita capacitatea de tratare in spitale. Sincer, aceste manifestari, mai ales organizatorii, parca isi doresc...acum sa nu ne imaginam ca din senin se organizeaza in atatea orase manifestatii

Eu nu contest dreptul oamenilor de a se exprima public, de a protesta, dar aceste actiuni trebuie sa se desfasorare in cadrul legal si nu trebuie sa se ajunga la manifestari extreme, la violenta si la lozinci si slogane care nu au nici legatura cu ordinea constitutionala si cu interesul general al societatii. Cu atat mai putin sa se recurga la distrugeri de bunuri publice, agresiuni.. Condamn cu tarie formele de agresiune. Evident, sustin ca e dreptul cetatenilor romani sa-si exprime punctul de vedere.

Se stie foarte clar ca e folosita ca pretext pandemia, se exploateaza intr-adevar o stare de spirit determinata de pandemia de peste 1 an de zile cu masuri care au pus la grea incercare rabdarea romanilor, dar le spun cetatenilor romani ca nu exista alte solutii pentru apararea vietii. Aceste masuri sunt peste tot, Romania nu a facut un exces de masuri de protectie sanitara.

(Aceste proteste) Reprezinta un pericol pentru sanatatea celor care au participat fara masca la proteste. Mi-aduc aminte de destui negationisti care contestau existenta virusului, de oameni care au facut pledoarii pentru a nu respecta masurile, si pana la urma unii dintre ei s-au imbolnavit si unii din pacate si-au pierdut viata”, a declarat marți Ludovic Orban.