VIDEO - Ludovic Orban spune că Vlad Voiculescu și-a schimbat comportamentul: 'Lucrurile s-au mai normalizat'

Liderul PNL Ludovic Orban spune că parlamentarii liberali vor vota împotriva moțiunii simple prin care PSD cere demisia ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu. Afirmația vine in contextul in care mai multi lideri PNL l-au criticat pe Voiculescu in sedintele de la partid, iar premierul Florin Cîțu l-a contrazis public pe ministru.

„Suntem intr-o coalitie, exista un principiu al solidaritatii in coalitie. Vom vota impotriva acestei motiuni simple. Daca avem puncte de vedere, chiar si critici de exprimat, o facem in discutiile din interiorul coalitiei si din interiorul Guvernului. Am spus ca este necesara o anumita disciplina in actiunea guvernamentala si in comunicarea publica si s-a vazut ca de atunci, lucrurile s-au mai normalizat”, a declarat Ludovic Orban.

Săptămâna viitoare deputații vor dezbate si vota motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii.

