Video | Macron s-a enervat la Kogălniceanu: Replică pentru contestatarii săi, înainte de alegeri

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avut o ieșire nervoasă în conferința de presă susținută alături de Klaus Iohannis, miercuri, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu. Macron i-a dat replica principalului său adversar din alegerile parlamentare franceze, Jean-Luc Mélenchon, care îl acuzase de dispreț față de poporul francez pentru vizita de trei zile în România, Moldova și, posibil, Ucraina.

„Ar trebui să-mi explicați de ce a vizita militarii noștri este o formă de dispreț față de poporul francez. Nu am să mă exprim aici în legătură cu politica franceză. Bineînțeles, ne aflăm pe pista unui aeroport, dar suntem în România. M-am adresat francezilor de pe sol francez, nu o să mă adresez de pe sol străin. Eu sunt președintele republicii, francezii m-au făcut onoarea să mă aleagă din nou acum câteva săptămâni, sunt de asemenea șef al armatei și al diplomației franceze. Ne aflăm la câteva zile de încheierea președinției franceze a UE. Unii poate ar dori să încheiem această președinția slăbind țara noastră și securitatea sa. Împotriva lor mă lupt, dar am venit aici alături de soldații noștri și alianții noștri pentru a pregăti hotărârile consiliului francez și ale summitului NATO. Asum, ca de obicei, tot ce am spus, cu claritate și liniște, pentru că țara noastră are nevoie de claritate și liniște”, a declarat Macron, răspunzând unei întrebări adresate de un jurnalist francez.

Jean-Luc Mélenchon, liderul alianței de stânga care s-a clasat pe locul doi după primul tur în alegerile parlamentare din Franța, îl critică pe președintele Emmanuel Macron pentru faptul că a ales să-și programeze o vizită externă de trei zile, în România, Moldova și, posibil, la Kiev, exact înaintea turului doi ale alegerilor.

„Văd că, timp de trei zile, Emmanuel Macron și-a programat o deplasare în afara Franței. Timp de trei zile, nu mai există un pilot în avionul politic macronist. Astfel, după ce a anesteziat campania refuzând orice dezbatere, el a văzut în turul doi o formalitate administrativă… Ce dispreț!”, a afirmat șeful Franței Nesupuse, pentru cotidianul Le Parisien.