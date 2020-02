VIDEO Marcel Ciolacu anunță că parlamentarii PSD nu vor participa la învestirea guvernului Orban 2: Ce alte decizii s-au luat în CEx

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri seară, că parlamentarii PSD nu vor participa la ședinșa de învestire a Guvernului Orban 2 să a dat detalii despre ce alte decizii au fost luate în CEx.

"Decízia PSD este că luni parlamentarii vor fi prezenți la grupurile parlamentare și nu vom participa la votul de învestire a guvernului Orban.

Așteptăm răspunsul CCR, dacă este constituțională, dacă premierul demis poate fi desemnat din nou. În ceea ce privește OUG privind alegerile anticipate, dar și anumite modificări de fond ale democrației.

Colegii mei au considerat că este inadmisibil să vii cu această OUG și fac referire la votul în orice circumscripție. Sunt ferm convins că vom avea discuții și cu alte paritde, PSD este în opoziție, cu privire la abordarea modificărilor din această OUG.

Am discutat și despre Congres. Am stabilit data de 29 februarie, dar luni, în BPN, vom lua o ultimă decizie dacă vom avea Congres pe 20 februarie sau 7 martie. Decizia a fost clară. Vom merge pe candidaturi. Am stabilit anumite modificări statutare, cum este lărgirea CEX și modificarea numelui CEX, intrarea de drept a organizațiilor cu cele mai mari scoruri în BPN.

Am luat decizia de a nu avea niciun candidat care are o hotărâre definitivă a unei instanțe, indiferent că e vorba despre locale sau parlamentare", a declarat Marcel Ciolacu.