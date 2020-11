VIDEO - Marcel Ciolacu: Cred că mi-a luat locul Klaus Iohannis în opoziție

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la România TV, că președintele Klaus Iohannis se comporta ca si cum ar fi in opozitie, prin criticile aduse social-democratilor in conferintele de presa de la Cotroceni.

„Continua acelasi tir asupra opozitiei. Cateodata stau si ma intreb, cred ca mi-a luat locul Kaus Iohanis, se crede in opozitie. E rusinos ca am ajuns in aceasta situatie, coboara stacheta atat de jos intr-o lupta politica care nu este a lui, este a partidelor, dansul are alte atributii”, a declarat Marcel Ciolacu.