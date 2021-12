VIDEO | Marcel Ciolacu, despre noua soluție pentru șantierele rutiere: 'Sorin Grindeanu vine cu această nouă abordare, face monitorizare cu drone'

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că este o abordare corectă monitorizarea şantierelor de infrastructură cu drone, aşa cum a propus ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Ciolacu a afirmat că această abordare va aduce modificări pe şantiere.

Marcel Ciolacu a declarat, duminică seara, la Antena 3, că, după fiecare vizită ministerială, utilajele dispăreau de pe şantiere, însă monitorizarea cu drone va permite ministrului să monitorizeze lucrările.

"Vedeţi abordarea, e una corectă. Ieşim şi arătăm care e stadiul. Nu am înţeles care e soluţia. Acele lucrări vor fi monitorizate cu drone non-stop. Când ai lucruri întârziate sau proiecte mari, ministrul trebuie să aibă capacitatea de a monitoriza, nu neapărat de a se duce toată ziua pe şantiere, anunţă constructorul că vine ministrul, imediat vin utilajele. Pleacă ministrul, pleacă utilajele. Nu. Sorin Grindeanu vine cu această nouă abordare, face monitorizare cu drone, e corectă şi o să vedeţi că va face multe modificări”, a susţinut Marcel Ciolacu, potrivit news.ro.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sâmbătă, la Galaţi, că a aflat o informaţie "de Cartea Recordurilor", respectiv că de 13 ani se lucrează la Centura Tecuci.

"Am aflat o chestiune de Cartea Recordurilor, recunosc că nu am ştiut că de 13 ani se lucrează la Centura de la Tecuci şi am înţeles că este un record absolut”, a declarat Grindeanu.

Ministrul a precizat că a fost informat că termenul de finalizare este mai 2022.

"I-am informat la rândul meu că, pe proiectul pe care l-am anunţat - de a urmări şantierele din ţară cu drone, direct – primul proiect pe care o să-l urmăresc şi o să-l vedem live pe site-ul ministerului este ăsta. Asta este ceva de domeniul incredibilului, ca de 13 ani să se lucreze. Zici că e centura Parisului”, a arătat ministrul.

Sorin Grindeanu a anunţat, în repetate rânduri, că vor fi folosite drone pentru supravegherea şantierelor.