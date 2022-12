Video | Marcel Ciolacu ezită să spună dacă se aruncă în lupta prezidenţială: Nu am luat o astfel de decizie. Haideţi să vorbim în anul 2024

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat că nu a luat o decizie în ceea ce priveşte o candidatură la alegerile prezidenţiale. „Haideţi să vorbim în anul 2024”, a precizat Ciolacu, care a adăugat că PSD nu ar exclude varianta susţinerii unei persoane din afara partidului care să fie un om cu structură de stânga.

„Nu şi încă nu este. Eu cel puţin nu am luat o astfel de decizie. Haideţi să schimbăm în primul rând unde a greşit PSD. Haideţi să vorbim în anul 2024. Momentan avem o provocare în 2023. Va fi un an încărcat dar sperăm să gestionăm aspectele economice. O maturitate politică cred că îţi cere precauţie în acest moment. Şi aici cred că e punctul comun pe care îl am cu Nicolae Ciucă. Avem o abordare precaută şi trebuie să fim responsabili”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat joi la RTV când îşi va anunţa candidatura la prezidenţiale.

Despre varianta ca PSD să sprijine un candidat la prezidenţiale din afara formaţiunii, o persoană cu viziuni de stânga, liderul social-democraţillor a răspuns: „O personalitate de stângă? Da, nu am nici cea mai mică reţinere. Sunt personalităţi, oameni cu structură de stânga. Domnul Cristoiu are structură de stânga. V-am dat un exemplu de om autentic de stânga. Pe mine mă critică mereu, dar îl citesc cu plăcere”.