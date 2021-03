VIDEO Marcel Ciolacu îi explică lui Klaus Iohannis ce să facă + Atac virulent la Vlad Voiculescu

Marcel Ciolacu, președintele PSD, consideră că protestele care au cuprins, în ultimele zile, toată România, sunt rezultat al proastei guvernări a echipei pe care Klaus Iohannis a trimis-o la Palatul Victoria, în ciuda rezultatului alegerilor parlamentare din decembrie 2020.

Ciolacu îi cere președintelui să iasă în public și să își asume vina pentru eșecul guvernării în plină pandemie și cere demiterea lui Vlad Voiculescu, după ce ministrul Sănătății a refuzat să poarte mască în public, în Parlament.

”Cred ca lumea a iesit in strada din disperare, din frica ca isi vor pierde locurile de munca si cred ca s-au saturat de aroganta, tupeu si multa minciuna. De un an si jumătate numai minciuna, nici o coordonare coerenta, toate masurile sunt luate pompieristic. Aduceti-va aminte de marea petrecere din Guvern, era stare de urgenta, toti stateam in casa, ieri ministrul Sanatatii, cel mai important ministru intr-o pandemie, era fara masca, azi am vazut-o si pe Turcan la fel. Nu poti pe romani sa ii faci teroristi si reprezentantii Guvernului sa nu respecte nici o regula.

Ati vazut atitudinea domnului Cîțu, s-a dovedit ca nu a luat treapta, nu a luat la facultate. Toate minciunile pe care le spun au inceput sa se intoarca impotriva lor.

Mi-as fi dorit ca oamenii sa le dea o lectie usturatoare, sa respecte toate regulile sanitare, asa ar fi aratat diferenta dintre ei si guvernanti, nu sa se enerveze, dar lumea a iesit de disperare. E cel mai incompetent Guvern posibil pe care l-a avut România. In locul lui Iohannis as recunoaste ce greseala am facut si ar trebui sa gaseasca solutii.

Am facut aceasta oferta la inceput si se dovedeste ca am avut dreptate, nu președintele si ambitiile președintelui. Uitati-va de ce e in stare Guvernul sau! Avem specialistii necesari, iar PSD nu se da la o parte daca e nevoie sa participe la formarea unui guvern.

Imi pare rau ca il invoc pe președinte, actualul Parlament nu mai reprezinta vointa romanilor, nu asa spunea? Trebuie anticipate. Hai sa facem anticipate daca nu mai respecta vointa romanilor. Nu s-a intamplat niciodata in doar trei luni romanii sa isi dea seama in ce hal au putut fi pacaliti de acesti scamatori.

. Ei sunt in stare de orice, nu vedeti? Deschid si inchid scolile, inchid magazinele la 18, de parca oamenii au slugi ca ei sa ii trimita la cumparaturi? Aglomerezi spatiile publice, cum a fost tampenia cu inchisul pietelor, apoi spui ca romanii sunt vinovati? E dreptul romanilor sa manifeste. Mi-as fi dorit sa respecte toate regulile. Nu are PSD nici o implicare, se stie asta, poate o implicare o are președintele, care spunea ca e o simpla raceala.

Eu vad ce se intampla la TV si vorbesc cu colegii mei, avem grupul parlamentarilor care pun filmulete din toata tara. Mi se par zeci de mii de oameni, dar la cat tupeu au, nu e nici o problema sa iasa atatia oameni. Nu inteleg cum poate sa ramana un asemenea ministru la sanatate. Am pierdut si acreditarea la transplantul pulmonar. ATI nu mai are nici un loc, medicii vor decide cine moare si cine traieste.”, a spus Marcel Ciolacu, marți seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

