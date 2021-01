VIDEO - Marcel Ciolacu îi răspunde Vioricăi Dăncilă: Oricâtă frustrare ai avea, nu poți să inventezi altă matematică decât cea existentă

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a respins joi, la Antena 3, acuzațiile pe care i le-a adus Viorica Dăncilă, anume că a pus umărul la picarea cabinetului PSD și că i-a fost sabotată candidatura la prezidențiale, singura intenție a lui Ciolacu fiind să preia conducerea PSD alături de Paul Stănescu:

`Eu n-am jignit niciodata o femeie, nu m-am rastit. Am multe defecte, mai putin acest defect.

Motiunea de cenzura a trecut. De la organizatia Buzau sau din Olt nu a plecat niciun parlamentar. Oricata frustrare ai avea, oricata suparare ai avea, nu poti sa inventezi alta matematica decat cea existenta. Dl Tariceanu a iesit de la guvernare si a ramas in acel moment un vid matematic de voturi. Era foarte greu de gestionat ca acea motiune de cenzura sa nu treaca mai ales pe fondul unei emotii dupa ce Klaus Iohannis a castigat alegerile cu 66%. Se crease un val de emotie politica si in Parlament.

Cele mai bune scoruri pentru dna Dancila au fost de la Olt si de la Buzau, eu si dl Stanescu am facut tot ce s-a putut pentru PSD.

Nici eu nici dl Stanescu nu am facut nimic sa treaca motiunea. Am facut tot ce s-a putut sa conservam voturile PSD.

Un presedinte de partid cand pierde alegerile isi pune mandatul pe masa, nu este alta regula”

CITEȘTE ȘI: Cum să îți dai seama că ai sistemul imunitar slăbit: Vitaminele de care ai nevoie să te pui pe picioare .

Fostul premier Viorica Dăncilă a afirmat că Marcel Ciolacu, Paul Stănescu au vrut să preia şefia partidului şi au procedat la fel ca Liviu Dragnea pe care îl acuzau că a dat jos două guverne. Ea consideră că a fost o trădare a PSD la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului pe care îl conducea.

„Categoric da. Eu nu pot să acuz nici PNL, nici USR, nici Preşedintele României, pentru că trădarea a fost în PSD. Înainte am avut toate asigurările de la Marcel Ciolacu că moţiunea nu va trece. Ba chiar am un tabel pe telefon cu calculele făcute de Marcel Ciolacu că vom aveam minimum 241 de voturi şi moţiunea nu va trece. Cu o zi înainte, mi-a garantat cu acest tabel că moţiunea nu va trece. Am discutat cu liderul grupului PSD din Senat, mi-a garantat că nu există nicio fisură, că nu există nicio problemă legată de moţiune. În timpul moţiunii mi-am dat seama că am fost trădată din PSD. pe lângă Marcel Ciolacu a dirijat totul, alături de Alfred Simonis. Categoric da, au fost îndemnaţi să voteze moţiunea. Paul Stănescu exact cu o zi înainte de moţiunea de cenzură i-a spus unui deputat de Olt că nu se va mai regăsi pe liste. (...) Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Dragoş Benea de la Bacău, Marian Oprişan, oameni care au venit la mine după moţiunea de cenzură şi mi-au cerut să îmi dau demisia, pentru ca un grup de persoane să conducă partidul”, a declarat Viorica Dăncilă, întrebată joi la Antena 3 dacă, în opinia ei, a fost o trădare a PSD la moţiunea de cenzură împotriva Guvernului pe care îl conducea.

Aceasta a vorbit despre câteva pasaje care se regăsesc şi în cartea-interviu intitulată „Partea ei de adevăr” şi anume momentul în care Marcel Ciolacu a fost la ea acasă şi i-a spus că trebuie să demisioneze de la şefia PSD. Dăncilă a adăugat că ea l-a propus pe Marcel Ciolacu în funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi se aştepta să existe o susţinere reciprocă.

„Pe Marcel Ciolacu eu l-am propus pentru preşedinte al Camerei Deputaţilor. Mă aşteptam să existe o susţinere reciprocă. E greu de acceptat pentru că această gândire e din punct de vedere personal pentru Marcel Ciolacu şi Paul Stănescu. Nu e o gândire care să aducă un plus pentru PSD. Tot ei l-au acuzat pe Liviu Dragnea că a dat jos două guverne. Păi ei ce au făcut? Au procedat la fel ca Liviu Dragnea. După ce a trecut moţiunea de cenzură am primit un mesaj în care îmi spune că îi pare rău pentru ce s-a întâmplat. Nu am venit din răzbunare, dar eu cred că adevărul e foarte important pentru oamenii din partid. Mi-am dat seama că ei au avut un plan al lor pentru a prelua partidul şi că nu a contat nici guvernarea, nici dorinţa primarilor. A venit Ionel Arsene de la Neamţ mi-a spus că toţi sunt strânşi şi că mă aşteaptă să îmi dau demisia din poziţia de preşedinte al PSD. (...) Marcel Ciolacu a venit la mine acasă, părea foarte afectat, şi mi-a spus că el poate să preia partidul şi că se va consulta în permanenţă cu mine, că voi face parte din nou conducere, că voi merge în Senatul României pentru că am multă experienţă în calitatea de europarlamentar şi premier. Atunci m-am gândit că e bine să îmi dau demisia. Puteam să nu o fac. Mi-am dat seama că limbajul lor violent denotă foarte multă disperare şi că voiau foarte mult să preia şefia partidului”, a completat Dăncilă.

Ea a mai spus că regretă faptul că l-a propus pe Marcel Ciolacu pentru şefia Camerei Deputaţilor şi ce s-a întâmplat ulterior i-a demonstrat că s-a încrezut în cine nu trebuia.

„Da, regret că l-am propus pe Marcel Ciolacu la preşedinţia Camerei Deputaţilor. L-am numit pe Marcel Ciolacu sperând că va avea o abordare foarte serioasă şi foarte corectă. M-am gândit că trebuie să aduc cât mai mult preşedinţi din teritoriu ca să luăm cele mai corecte decizii. Ceea ce s-a întâmplat a demonstrat că m-am încrezut în cine nu trebuia”, a explicat Viorica Dăncilă, întrebată dacă regretă că l-a propus pe Ciolacu la şefia Camerei.