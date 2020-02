VIDEO Marcel Ciolacu, mesaj pe Ludovic Orban: 'Să plece de-acolo, să-și dea demisia și să provoace anticipate. Eu, în locul lui, mi-aș fi dat demisia demult'

Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat că în chestiucea moțiunii merge mai departe indiferent de riscuri. Ciolacu admite posibilitatea ca moțiunea să nu treacă, deși insistă că matematic nu poate da greș. Chiar și în cazul unui eșec al acestui demers, Ciolacu spune că va merge mai departe cu moțiunea chiar dacă un eșec l-ar costa șefia partidului la viitoarele alegeri. Președintele PSD a declarat că deja și-a anunțat colegii de partid că în acest moment prioritatea lui nu este congresul partidului, ci apărarea democrației.

"Partidul Social Democrat nu are un proiect comun cu UDMR. Noi nu mergem pe o moțiune de cenzură normală, în care Opoziția are dreptul de a depune o moțiune de cenzură în cadrul unei sesiuni parlamentare, noi mergem pe depunerea unei moțiuni de cenzură ân urma unei asumări de răspundere a Guvernului, pe un lucru total nedemocratic. Dărâmăm Guvernul și așteptăm să fim chemați la consultări. Intrăm în logica constituțională. Domnul Orban dacă își dorește anticipate să-și dea demisia. Să plece de-acolo, să-și dea demisia și să provoace anticipate. Eu în locul dânsului mi-aș fi dat demisia demult. Dacă moțiunea nu trece este un eșec pentru mine personal. Pentru PSD nu știu dacă este. Am intrat cu șansa a doua, dar uitându-mă matematic, în acest moment moțiunea trece. Chiar dacă moțiunea nu trece eu am anunțat deja în fața colegilor de partid că ân acest moment prioritatea mea nu este congresul partidului, ci apărarea democrației. Există în toată țara primari care nu doresc modificarea Legii Electorale și nu există în toată Europa un precedent ca vreun stat să fi modificat legea cu patru luni înainte de alegeri. Pentru oricine are logică este clar că nu se mai poate face la primari alegeri din două tururi", a declarat Marcel Ciolacu la Digi 24.