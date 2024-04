VIDEO| Marcel Ciolacu, negocieri cu vicepreședintele Turciei: se urmăresc proiecte strategice

Premierul Marcel Ciolacu a avut o discuție cu vicepreședintele Turciei, Cevdet Yilmaz, și a explicat că Parteneriatul Strategi bilateral dintre cele două țări va fi intensificat, în special în zona Mării Negre.

”Astăzi am avut o discuție extrem de constructivă, care a confirmat stadiul excelent al Parteneriatului Strategic bilateral. Ne propunem să ne concentrăm pe intensificarea dialogului atât pe plan politic, dar, mai ales, pe plan economic. Cu atât mai mult cu cât minoritatea turco-tătară din România are un rol deosebit de important în consolidarea relațiilor noastre, fiind o punte durabilă între cele două țări și popoare.

În plan politic, am discutat cu privire la perspectiva lansării Consiliului de Cooperare Strategică la Nivel Înalt între România și Turcia, care va urma, practic, formatul reuniunilor comune de guvern. Astfel, vom putea decide prioritățile cheie în domeniile strategice de interes, pentru ambele state.

Turcia, principalul partener al României, în afara UE

Din perspectiva dezvoltării cooperării economice, unul dintre pilonii de bază ai relației noastre, am salutat creșterea solidă a comerțului bilateral în ultimii ani.

Turcia este principalul partener comercial al României din afara Uniunii Europene și prima destinație extra-comunitară a exporturilor românești. Avem cifre foarte bune și pentru anul trecut, când comerțul bilateral a depășit pragul de 10 miliarde de dolari. Ne dorim ca această tendință de creștere să se mențină și pe mai departe.

Energia, transporturile, agricultura, industria de apărare, industria agroalimentară, industria prelucrătoare și altele prezintă oportunități majore pentru ambele țări.

În același timp, consider prioritar să acționăm și în ce privește încurajarea investițiilor în economia românească. Avem deja proiecte de colaborare cu antreprenori turci aflate în diverse etape ale implementării.

Dintre acestea aș menționa „Conducta de transport gaz natural Marea Neagră - Podișor”, un proiect strategic pentru România, dar și pentru întreaga regiune.

Discuții pe zona de securitate

Un alt punct al discuțiilor noastre a vizat contextul de securitate actual și modalitățile optime de cooperare, atât pe palier bilateral, cât și ca Aliați, în cadrul NATO, pentru a putea asigura securitatea la Marea Neagră și buna coordonare pe Flancul Estic al Alianței.

I-am mulțumit domnului Vicepreședinte Yılmaz pentru participarea Turciei la misiuni de poliție aeriană ale NATO pe teritoriul României, ceea ce contribuie semnificativ la demersurile de consolidare a posturii Aliate de apărare și descurajare pe Flancul Estic al NATO.

De asemenea, am subliniat și importanța Grupului Naval de Deminare în Marea Neagră România - Turcia - Bulgaria în contextul actual de securitate, un exemplu concret al modului în care putem coopera pentru asigurarea securității în regiunea Mării Negre.

Am discutat cu domnul Vicepreședinte și despre situația de securitate și implicațiile războiului ilegal și neprovocat pe care Rusia l-a declanșat împotriva Ucrainei. Am reafirmat sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Victoria Ucrainei este indispensabilă pentru securitatea și stabilitatea regiunii Mării Negre! De aceea, trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina în această perioadă dificilă, până la victoria sa finală împotriva agresorului, precum și mai departe, în procesul de reconstrucție.

În acest context, am discutat și despre situația din Republica Moldova în actuala conjunctură și am pledat pentru menținerea unui sprijin solid în eforturile Chișinăului de a rezista presiunilor hibride menite să inducă dezinformarea populației în scopul afectării directe a stabilității sale.

În ceea ce privește perspectivele relațiilor UE-Turcia, considerăm că Turcia este o țară candidată și un partener cheie al UE. Pentru România, este importantă consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și Turcia în domeniile sectoriale de interes.

Am discutat și despre cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu, exprimându-ne îngrijorarea față de riscul extinderii conflictului la nivel regional. Am reiterat condamnarea atacului iranian asupra Israelului, precum și sprijinul României față de inițiativele internaționale care vizează soluționarea crizei din Fâșia Gaza și ameliorarea situației civililor din enclavă. În același sens, am susținut și necesitatea asigurării libertății de navigare în Marea Roșie.”, a spus Marcel Ciolacu.