VIDEO SURPRIZĂ ÎN PSD - Marcel Ciolacu nu bagă mâna în foc pentru parlamentarii social-democrați: 'Vă rog frumos, nu am abilități paranormale'

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), a declarat joi, la Parlament, întrebat dacă vor exista parlamentari PSD care vor vota instalarea guvernului Ludovic Orban, că decizia PSD este să nu voteze nimeni dar nu a garantat că toți parlamentarii vor respecta decizia.

„Este o decizie luata in CEX, chiar si azi-dimineata am vb cu dna presedinte Viorica Dancila, in continure ne mentinem decizia (sa nu asiguram cvorumul si sa nu votam) si cred ca pana la capat”, a zis Ciolacu.

Intrebat daca asta inseamna ca nu vor veni voturi de la PSD pentru guvernul Orban, Ciolacu a zis: „Nu sunt...vă rog frumos, nu mă puneți să fac supoziții, nu am aceste abilități paranormale. În principiu, din discuțiile avute in grupul cel puțin la Camera nu e nimeni care să participe”.