VIDEO - Marcel Ciolacu: Pe 6 decembrie românii își iau viața înapoi. PNL e mai periculos decât coronavirusul

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat marți, la Romexpo, la evenimentul de lansare a programului de guvernare al formatiunii, că pe 6 decembrie romanii au de ales intre un PSD reformat care stie ce are de facut si un PNL incompetent care e mai periculos decat COVID-ul.

„Romanii trebuie sa voteze pentru a-si lua viata inapoi. Pe 6 decembrie pot vota cu PNL, cu incompetenta si esecul lor, sau pot vota cu PSD pentru siguranta unui trai mai bun, pentru a rezolva criza sanitara, pentru a relansa economia, pentru a pune tara din nou in miscare. Am petrecut luni intregi transformandu-ne intr-un partid modern, cu oameni profesionisti, integri, partid capabil sa puna tara in miscare din nou. Alaturi de noi ii avem azi pe unii din cei mai buni specialisti din domeniul sanatatii, candidati puternici, lideri locali apreciati in comunitatile lor, toti sunt pregatit sa munceasca pentru a stopa pandemia si a reporni economia, toti sunt pregatit sa lucreze pentru romani. PSD are solutii, are specialisti. PNL e periculos de incompetent, e mai periculos decat virusul”, a declarat Marcel Ciolacu.

Discursul integral:

Doamnelor și domnilor,

Stimați colegi,

Dragi români,

Astăzi, aici, lansăm campania care va decide viitorul țării noastre! În care noi, toți, vom lupta împotriva incompetenței crase! Împotriva gestionării dezastruoase a guvernului PNL!

Spre deosebire ei, noua echipă de conducere a PSD este pregătită să scoată România din întunericul în care PNL a aruncat țara! Suntem pregătiți să le oferim românilor soluții coerente!

Spre deosebire de ei, noi, PSD, avem oameni competenți, care pot să implementeze aceste soluții!

Niciodată, în toată istoria sa, România nu a avut un guvern atât de indiferent față de soarta românilor! Față de viața și sănătatea lor!

Bâlbele și incompetența Guvernului Orban au dus la situația în care astăzi se zbate România. Explozia cazurilor COVID-19. ATI-uri care nu fac față. Lipsa acută a medicamentelor. Firme românești în faliment. Creșterea șomajului și a sărăciei. Școli închise. Creșterea prețurilor. În paralel cu adâncirea corupției guvernamentale... Așa au știut ei să gestioneze criza sanitară și pe cea economică!

Indiferent cât de mult încearcă să manipuleze, indiferent câtă reclamă plătesc din banii publici, românii au înțeles gravitatea situației!

În Europa, România este aproape pe ultimul loc în gestionarea crizei COVID. Mai multe cazuri de infectare, șomaj mai mare, adâncirea sărăciei. Mai mult decât în orice alt stat UE. Alte țări au reușit, Orban și PNL au eșuat!

Ieri, l-ați văzut cu toții pe premierul Orban în Parlament...

Niciun plan pentru combaterea pandemiei! Niciun plan pentru redresarea economică! Niciun plan pentru protecția socială a celor care și-au pierdut locurile de muncă! Niciun plan pentru majorarea pensiilor! Niciun plan pentru protejarea și sprijinirea firmelor românești!

La orice întrebare adresată ieri, Ludovic Orban nu a avut răspuns. Pentru că NU viața românilor îi interesează! Ci doar alegerile! În plină pandemie! În plină explozie de cazuri! Chiar și cu prețul siguranței și a vieții românilor!

E din ce în ce mai clar... pentru toată lumea.... cu fiecare zi în care PNL rămâne la conducerea țării, România este mai bolnavă, mai disperată!

Fiecare zi cu PNL la conducere aduce mai multă suferință pentru oameni, mai mulți șomeri, mai puține locuri de muncă, prețuri mai mari. Incompetența lor este din ce în ce mai periculoasă!

Și PNL știe asta! Știe că, pe zi ce trece, pierde încrederea oamenilor. De aceea sunt disperați să facă alegeri. În ciuda situației grave în care ne aflăm!

Stimați colegi,

Am fost de acord cu amânarea alegerilor locale din cauza pandemiei. Atunci, a fost cea mai firească decizie pentru a proteja oamenii. Însă, în primăvară, pandemia era nimic, în comparație cu dezastrul de acum!

Cu toate astea, astăzi, la peste 10.000 de cazuri noi pe zi, Iohannis și PNL au decis că interesul lor de a face alegeri este mai presus decât viața și sănătatea românilor!

Doamnelor și domnilor,

Am cerut amânarea alegerilor pentru a proteja sănătatea poporului nostru. Din păcate, nimic nu va împiedica PNL să încerce să se agațe de putere!

Sunt cinici. Extrem de cinici!

Însă... Dacă ei au ales să se joace cu viața oamenilor,

Dacă aceasta este calea pe care o aleg – să se joace cu viața oamenilor – atunci trebuie să le arătăm că au greșit și cu acest calcul politic!

PSD va face tot ce îi stă în puteri pentru a se asigura că oamenii votează și că votează în siguranță!!

Stimați colegi,

Românii care vor schimbarea, românii care s-au săturat să plătească doar ca PNL să stea la putere, trebuie să voteze ca și cum viața lor depinde de asta! Pentru că nu ne mai putem permite încă patru ani de incompetență și cinism PNL!

Românii trebuie să voteze ca și cum sănătatea lor ar depinde de asta!

Românii trebuie să voteze ca și cum pensia lor ar depinde de asta!

Românii trebuie să voteze ca și cum slujba lor ar depinde de asta!

Românii trebuie să voteze ca și cum viitorul lor ar depinde de asta!

Românii trebuie să voteze pentru a-și lua viața înapoi!

Pe 6 decembrie, alegerea este una singură: românii pot vota cu PNL. Cu incompetența și eșecul lor! Sau pot vota cu PSD! Pentru siguranta unui trai mai bun! Pentru a rezolva criza sanitară! Pentru a relansa economia! Pentru a pune țara din nou în mișcare!

Dragi colegi,

Am petrecut luni întregi, transformându-ne într-un partid modern, profund angajat față de Europa, bazat pe specialiști, oameni profesioniști și integri. Un partid capabil să pună țara în mișcare din nou. Să redea puterea românilor care muncesc în această țară.

Alături de noi, îi avem astăzi pe unii dintre cei mai buni specialiști din domeniul sănătății. Alături de noi, avem astăzi candidați puternici, lideri locali apreciați în comunitățile lor. Toți sunt pregătiți să muncească pentru a stopa pandemia și pentru a repune economia pe picioare. Toți sunt pregătiți să lucreze pentru români!

Dragi colegi,

În ultimele luni, atât în București, cât și la nivel regional. Am avut discuții cu sute de reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai sindicatelor și patronatelor, ai industriei, agriculturii și educației. Împreună cu ei, am elaborat un nou set de politici publice care să înlocuiască modelul eșuat al lui Orban și care să pună oamenii, din nou, pe primul loc.

Planul nostru nu include majorarea TVA-ului, pentru că sub conducerea lui Iohannis și a lui Orban românii au suferit destul.

PNL însă, vrea să crească TVA-ul! Pentru că nu îi interesează că, astăzi, oamenii au nevoie de mai mulți bani, nu de mai puțini!

Planul nostru este să protejăm pensiile. Unui om care a muncit o viață i se cuvine o pensie decentă!

PNL însă, vrea să taie pensiile. Pentru că, după ei, tot cei bogați trebui să câștige mai mult!

Planul nostru este să investim în dezvoltare regională, să creem noi locuri de muncă prin investiții în firme mici și mijlocii. Pentru a ajuta oamenii, acolo unde locuiesc!

PNL însă, vrea să țină totul la centru. Pentru a beneficia doar companiile mari și cei extrem de bogați deja!

Planul nostru este de a oferi asistență medicală oamenilor, printr-o rețea de clinici de sănătate locale. Pentru a nu pune oamenii pe drumuri zeci sau sute de kilometri, până la cel mai apropiat spital!

PNL însă, a lăsat românii pe cont propriu. Să se descurce singuri! Să se testeze singuri! Să se trateze singuri acasă, nu în spitale!

Planul nostru este să luptăm pentru familiile care muncesc, pentru copiii lor! Planul PNL este de a lupta pentru cei bogați și privilegiați!

Doamnelor și domnilor,

PSD are soluții, energie și oameni capabili să pună România pe picioare în aceste vremuri de criză. PNL este periculos de incompetent, mai periculos decât virusul cu care se luptă o lume întreagă! S-a văzut deja asta!

Pe 6 decembrie, alegerea nu poate fi mai clară: să urmăm calea dezastrului, calea PNL, care a pus în pericol un popor întreg .... sau planul PSD, un plan clar, care ne scoate din criza sanitara si din cea economica!

Pe 6 decembrie, românii trebuie să-și ia viața înapoi din mâinile PNL. Românii trebuie să pună stop celui mai nociv guvern din istoria acestei țări!

Pe 6 decembrie românii trebuie să voteze pentru sănătatea lor, pentru locurile lor de muncă, pentru educația copiilor lor.

Pe 6 decembrie, românii trebuie să voteze pentru viața lor!

Așa să ne ajute Dumnezeu!”