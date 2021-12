VIDEO Marcel Ciolacu, promisiune chiar de Ziua Națională: 'Îmi dau demisia'

Marcel Ciolacu are un dosar care se află în lucru în care procurorii anchetează modul în care a dobândit certificatul de revoluționar. Miercuri seara, Ciolacu a fost întrebat ce va face dacă procurorul care instrumentează dosarul său decide să îl trimită în judecată chiar înainte să ajungă premier, în mai 2023, conform protocolului cu PNL.

”Îi urez succes, să mă ancheteze. Nu am nicio emoție. Nu am de ce să îmi fie frică. Dacă se va întâmpla acest lucru, îmi voi da demisia, voi demisiona din fruntea PSD. Eu nu cred că ne vom întoarce, iarăși, în trecut. Cine fură, să plătească, să se ducă la pușcărie. Eu nu am luat bani de la stat, nu am nici pensie specială, nu sunt scutit de impozit, plătesc ca orice om, nu am nimic. Am participat la Revoluție, mă mândresc cu acest lucru. ”, a anunțat Marcel Ciolacu la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu.

