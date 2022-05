Video| 'Minions 2', prezentat în avanpremieră la Festivalul Internaţional de Film de Animaţie de la Annecy

Producţia "Minions: The Rise of Gru" ("Minions 2"), mult aşteptata continuare a filmului de animaţie de succes mondial "Minions" din 2015, va fi proiectată în avanpremieră în seara de deschidere a Festivalului Internaţional de la Annecy, au anunţat organizatorii, informează AFP.

Creat în 1960, Festivalul Internaţional de Film de Animaţie de la Annecy (în nordul Alpilor francezi, nu departe de Geneva) este principalul rendez-vous al cinematografiei de animaţie la nivel mondial, la fel ca şi piaţa sa internaţională ce reuneşte în fiecare an cele mai importante studiouri dedicate imaginii animate, conform Agerpres.

După doi ani de pandemie, festivalul revine la formatul obişnuit între 13 şi 18 iunie şi promite "un foc de artificii de creativitate şi diversitate".

Selecţia din 2022 "se doreşte a fi o mărturie a vitalităţii cinematografiei de animaţie", cu o selecţie oficială de zece filme, printre care "Charlotte" de Eric Warin şi Tahir Rana (Belgia/Canada/Franţa), care o evocă pe pictoriţa evreică din Germania Charlotte Salomon, decedată la Auschwitz la vârsta de 26 de ani.

"Goodbye, DonGlees!" de Atsuko Ishizuka (Japonia), "Interdit aux chiens et aux Italiens" de Alain Ughetto (Franţa/Italia) şi "Le Petit Nicolas: qu'est-ce qu'on attend pour ętre heureux?" de Amandine Fredon şi Benjamin Massoubre sunt, de asemenea, cuprinse în această selecţie.

Ediţia din 2022 a Festivalului de la Annecy va prezenta totodată primele imagini din "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)", "Puss in Boots: The Last Wish", "Ernest & Celestine 2: A Trip to Gibberitia" şi "Lightyear" de la studiourile de animaţie Pixar, în avanpremieră mondială.