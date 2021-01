VIDEO - Ministrul Sănătății nu-și asumă nicio răspundere pentru incendiul din Matei Balș: Echipa noastră a început munca de mai puțin de o lună

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă la sediul ministerului, despre faptul că i s-a cerut demisia în spațiul public după incendiul de la Matei Balș care a omorât șase persoane, că demisiile trebuie să aibă legătură cu responsabilitățile directe.

„Demisiile si concedierile ar trebui sa aiba legatura directa cu responsabilitatile directe intr-un caz. Echipa noastra a inceput (munca la minister) cu mai putin de o luna in urma. Este sanatos ca atunci cand e o problema sa o privim in fata sa vedem care sunt responsabilitatile si responsabilii. In nenorocirea de ieri ar trebui sa avem rabdare sa vedem cauzele”, a declarat ministrul Sănătății.