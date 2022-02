Video | Ministrul Cîmpeanu vrea revenirea la trimestre în școli: 'Este momentul să schimbăm ceva pentru a opri declinul educației'

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, afirmă că așteaptă o evaluare a specialiștilor pentru a se lua decizia dacă se revine sau nu la anul școlar cu trei trimestre. O asemenea decizie, care ar putea fi anunțată în luna martie, ar avea la bază rațiuni de evaluare a activității școale și de pliere pe „realitățile calendarului”.

„Schimbarea de formă trebuie să fie dublată de o schimbare de fond, legată de evaluare, de care avem atât de mare nevoie. Astăzi, aproape toată ziua am petrecut-o cu colegii din domeniu pentru a vedea ce putem face pentru standardizarea evaluării. Sunt câteva soluții pe care deja le-am identificat. Avem nevoie și de alte soluții, care să vină în paralel cu această nouă formă de organizare. Având cinci vacanțe, dintre care trei sunt poziționate foarte clar, cele trei trimestre ar putea să curpindă și săptămâna școala altfel și săptămâna verde”, a declarat Sorin Cîmpeanu, la Digi 24.

O asemenea schimbare ar putea permite „o modalitate de evaluare care să ne permită să vedem pierderile din această perioadă de pendimie”.

„Pot să vă spun următoarele lucruri: Am început cu semestre din 1998. Nu știu dacă este o coincidență sau nu, dar din 1998, calitate sistemului educațional a scăzut continuu. Tot de atunci am avut o rată de promovare mică la examenele naționale și a început să crească puternic și abandonul școlar. Nu știu dacă este o coincidență. Aștept analiza făcută de specialiști. Sunt convins că și cei care au semne de întrebare în fața argumentelor vor înțelege că este într-adevăr momentul să schimbăm ceva pentru a opri declinul educației. Am ajuns la un punct de minim sub care nu mai putem coborî”, a mai explicat Cîmpeanu.