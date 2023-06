VIDEO - Moment tensionat între SUA și China: o navă de război chinezească taie calea unui distrugător american în strâmtoarea Taiwan

Marina americană şi cea canadiană desfăşurau sâmbătă un exerciţiu comun în strâmtoarea care desparte insula Taiwan de China, în momentul în care nava chineză a tăiat calea distrugătorului american Chung-Hoon, forţându-l să încetinească pentru a evita o coliziune, a precizat Comandamentul Indo-Pacific al SUA într-un comunicat.

Comandamentul a menţionat că navele Chung-Hoon şi Montreal efectuau o trecere de rutină prin strâmtoare în momentul în care a intervenit nava chineză.

Cel mai apropiat punct al navei chineze era la 150 de yarzi şi acţiunile sale încalcă regulile de tranzit în siguranţă în apele internaţionale, a precizat marina americană.

A Chinese warship crossed in front of American destroyer USS Chung-Hoon in the Taiwan Strait’s international waters on June 3, coming dangerously close at only 150 yards.#US #USChina #Washington #China #Beijing #PLA #PRC #TaiwanStrait #routinetransit #IndoPacific pic.twitter.com/1NS5T6efxk