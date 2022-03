Video - Momentul în care o rachetă lovește un bloc din Kiev

Pe parcursul nopții, în Kiev au fost auzite mai multe explozii, iar daunele în capitala ucraineană sunt uriașe. Trupele rusești au tras atât în obiective militare, dar și în blocuri de locuințe.

O filmare din Kiev ne arată exact momentul în care o rachetă lovește un bloc. Deși cel care filma se afla la o distanță considerabilă, suflul exploziei l-a dat pe spate.

The moment a rocket hit an object in Kyiv this morning. pic.twitter.com/wohK1tO0qp