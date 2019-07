VIDEO Momentul în care purtătoarea de cuvânt a a lui Donald Trump e bruscată de agenţi de securitate nord-coreeni: S-a ales cu vânătăi

Noua purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Stephanie Grisham, a fost bruscată în timpul întâlnirii între Donald Trump şi Kim Jong Un în Zona Demilitarizată (DMZ) care desparte cele două Corei.

Stephanie Grisham s-a interpus duminică între agenţi de securitate nord-coreeni şi un grup de jurnalişti americani, pentru a le permite acestora din urmă accesul în Casa Libertăţii (Freedom House), unde cei doi lideri se pregăteau să discute.

În această scenă, surprinsă de o cameră de luat vederi, ea îi împinge pe agenţii de securitate care blocau trecerea, după care-i îndeamnă pe fotografi şi cameramani să treacă prin spatele său.

Potrivit lui Jim Accosta, un jurnalist de la CNN corespondent la Casa Albă, purtătoarea de cuvânt s-a ales cu mai multe vânătăi în urma acestei confruntări, care s-a încheiat odată cu sosirea Secret Service la faţa locului.

Această intervenţia i-a adus lui Grisham recunoştinţa mai multor jurnalişti americani.

”Le-am văzut pe (fostele purtătoare de cuvânt ale lui Barack Obama şi Joe Biden) Kate Bedingfield, Meghan Goodman şi Liz Allen hărţuite în timp ce aproape se băreau cu brute care încercau să blocheze presa americană în Turcia, în Japonia, în China şi în Coreea. Bravo Stephanie Grisham”, a scris, pe Twitter, Steve Clemons, redactorul-şef al site-ului The Hill.

Stephanie Grisham, în vârstă de 42 de ani, a fost numită săptămâna trecută la Casa Albă în locul lui Sarah Sanders, cunoscută prin relaţii conflictuale cu presa.

Grisham este a treia persoană care obţine acest post prestigios, dar foarte expus, de ”press secretary” în administraţia Trump.

Ea a fost aneterior directoare de comunicare a Primei Doamne, Melania Trump.

O membră a Partidului Republican din Arizona, Stephanie Grisham a fost una dintre primele recrute ale lui Donald Trump în campania sa prezidenţială, ca ataşată de presă, în 2015.

I can’t wait to see all the media reporters praise WH Press Sec Stephanie Grisham for fighting for press access in North Korea.



She physically pushed North Korean security out of the way so American TV cameras would have access to the historic moments. pic.twitter.com/KsMBpd2d1e