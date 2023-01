VIDEO - Momentul terifiant în care un bărbat înarmat ucide un ofițer de securitate în ambasada Azerbaidjanului din Iran

Ambasada Azerbaidjanului în Iran a fost atacată vineri dimineaţa de necunoscuţi înarmaţi, incidentul soldându-se cu un mort şi doi răniţi, a indicat Ministerul de Externe azer într-un comunicat, transmite AFP, informează agenția AGERPRES.

'La 27 ianuarie (...) un atac armat s-a produs împotriva ambasadei Azerbaidjanului în Iran. Un bărbat înarmat cu un kalaşnikov l-a ucis pe şeful pazei misiunii diplomatice', afirmă comunicatul. Alţi doi paznici ai ambasadei au fost răniţi şi se află într-o 'stare satisfăcătoare'.

O anchetă este în desfăşurare, adaugă ministerul, fără alte precizări.

Iranul, unde trăiesc milioane de azeri, a acuzat mult timp statul vecin că alimentează un sentiment separatist pe teritoriul său.

Relaţiile dintre Baku şi Teheran sunt în mod tradiţional delicate, Azerbaidjanul turcofon fiind un aliat apropiat al Turciei, un rival istoric al Iranului.

Teheranul se teme de asemenea că teritoriul azer ar putea fi utilizat pentru o eventuală ofensivă împotriva sa de către Israel, principalul furnizor de arme pentru Baku.

Suspectul a intrat în ambasadă fiind însoţit de doi copii mici şi pare să fi fost motivat de "probleme personale", potrivit agenţiei semioficiale de presă iraniene Tasnim, care îl citează pe şeful poliţiei, relatează Rador.

#BREAKING Azerbaijani security sources claim Iranian special services are DIRECTLY behind the terrorist attack against the Azerbaijani embassy in Tehran. pic.twitter.com/LXtluWZaVV

As a result of the attack, the head of the security service of the Azerbaijani embassy was killed pic.twitter.com/DsaHDhqxCw