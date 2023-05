Video| Musicalul 'Some Like It Hot' a primit cele mai multe nominalizări la Tony Awards 2023

Musicalul ''Some Like It Hot'', o adaptare a filmului clasic omonim din 1959, se află în fruntea nominalizărilor, anunţate marţi, la Tony Awards 2023, care recompensează cele mai bune producţii de pe Broadway, şi este urmat de producţiile teatrale ''& Juliet'', ''New York, New York'' şi ''Shucked'', informează Reuters.

Adaptarea pentru scenă a comediei cu intrigă poliţistă ''Some Like It Hot'' a avut premiera pe Broadway în decembrie 2022 şi ocupă prima poziţie în această listă, cu 13 nominalizări, potrivit Agerpres.

Spectacolul ''Kimberly Akimbo'' şi o nouă montare a ''Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street'' au primit, de asemenea, nominalizări multiple la cea de-a 76-a ediţie a galei premiilor Tony, potrivit unui comunicat al comitetului Tony Awards.

În categoria ''cel mai bun musical nou'', au fost nominalizate producţiile ''& Julie'', ''Kimberly Akimbo'', ''New York, New York'', ''Shucked'' şi ''Some Like it Hot'', iar ''Sweeney Todd'' şi ''Into the Woods'' se numără printre producţiile care au primit nominalizări la categoria ''best musical revival''.

În categoria ''cea mai bună piesă nouă'' au fost nominalizate producţiile ''Ain't No Mo'', ''Between Riverside and Crazy'', ''Cost of Living'', ''Fat Ham'' şi ''Leopoldstadt'', în timp ce ''The Piano Lesson'', semnată de dramaturgul August Wilson, ''Topdog/Underdog'', de Suzan-Lori Parks, au primit nominalizări în categoria ''cea mai bună repunere în scenă a unei pise'', printre alte producţii.

Actriţa Ariana DeBose va fi din nou gazda galei Tony Awards, care va avea loc pe 11 iunie la United Palace din New York şi care va fi transmisă în direct pe postul de televiziune CBS şi pe platforma Paramount+ în regim video on demand.