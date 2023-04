Video| 'Muzica de Oscar' a faimosului compozitor Ennio Morricone se aude la Ateneul Român în luna mai

Faimoasele coloane sonore ale inegalabilului compozitor Ennio Morricone vor putea fi ascultate în luna mai la Ateneul Român, sub bagheta maestrului Andrea Albertini și a orchestrei „Le Muse”. Special guest este soprana Susanna Rigacci.

„Muzică de Oscar” vine la Ateneul Român pe data de 15 mai, începând cu ora 20.00. Atunci, faimoasele coloane sonore ale inegalabilului compozitor Ennio Morricone vor răsuna în sala Ateneului Român pentru 90 de minute, sub bangheta maestrului Andrea Albertini si orchestrei „Le Muse”.

Special Guest va fi cunoscuta soprană Susanna Rigacci, vocea care l-a insoțit timp de două decenii pe marele compozitor în fascinanta sa călătorie muzicală, scrie Mediafax.

Ennio Morricone (10 noiembrie 1928 – 06 iulie 2020) este unul dintre cei mai cunoscuți și mai influenți compozitori din istoria filmului, din toate timpurile. Versatilul compozitor, orchestrator, dirijor și trompetist a murit la vârsta de 91 de ani, contribuind cu muzică la peste 500 de filme și seriale.

Orchestra „Le Muse”, condusă de maestrul Andrea Albertini, prezintă un omagiu adus lui Ennio Morricone, orchestra interpretand o selecție fină a unora dintre cele mai cunoscute coloane sonore ale marelui compozitor italian.

Muzica absolut încâtătoare și unică este îmbogățită cu proiectii din filme și fotografii, proiectate în timpul concertului, și care contribuie la crearea unei atmosfere de neuitat.

Marele Ennio Morricone a compus multe dintre cele mai faimoase coloane sonore din lume. Filmografia sa include peste 70 de filme premiate, toate peliculele lui Sergio Leone de la 1A Fistful of Dollars”, filmele lui Giuseppe Tornatore de la „Cinema Paradiso”, dar si pelicule ca: „The Battle of Algiers”, „Animal Trilogy”, „1900”, „Exorcist II”, „Days of Heaven”, „La Cage aux Folles I, II, III”, 1Le Professionnel”, „Once Upon a Time in America”, „The Mission”, „The Untouchables”, „Mission to Mars”, „Bugsy”, „Disclosure”, „In the Line of Fire”, „Bulworth”, „Ripley's Game” și „The Hateful Eight”.

Partitura sa pentru „The Good, the Bad and the Ugly” (1966) este considerată una dintre cele mai recunoscute și mai influente coloane sonore din istorie. A fost inclusă în Hall of Fame.

Biletele sunt puse în vânzare via eventim.ro cub prețuri între 629 de lei (VIP) și 329 de lei (categoria III).