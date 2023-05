Video| Narendra Modi a inaugurat noua clădire a parlamentului indian

Premierul Narendra Modi a inaugurat duminică noua clădire a parlamentului indian, un complex modern care face parte din marele plan al guvernului său naționalist hindus de a reamenaja arhitectura de epocă colonială britanică din capitala țării, potrivit Reuters.

Inaugurarea, precum și renovarea în curs a inimii New Delhi pe baza culturii, tradițiilor și simbolurilor indiene, are loc cu un an înainte de alegerile parlamentare în care Partidul Bharatiya Janata (BJP) al lui Modi își va prezenta puternicele sale acreditări naționaliste hinduse și performanțele sale la guvernare din ultimul deceniu pentru a obține un al treilea mandat, potrivit Agerpres.

Dis-de-dimineață, Modi a ținut rugăciunile tradiționale în afara complexului, în cadrul unei ceremonii la care au participat și miniștrii de top ai cabinetului. El a aprins apoi o lampă tradițională în interiorul parlamentului.

Ulterior, premierul a intrat în parlament în aplauzele puternice ale invitaților, ale oficialilor guvernamentali și ale legislatorilor, mulți dintre ei întâmpinându-l cu scandări de „Modi, Modi”.

„Acest nou complex va fi o dovadă a unei Indii autosuficiente”, a spus el într-un discurs.

Evenimentul a fost boicotat de 20 de partide de opoziție, care au declarat că Modi a încălcat protocolul pentru a inaugura noul complex și a acapara lumina reflectoarelor, când acest lucru ar fi trebuit să fie făcut de președinte, cel mai înalt executiv al țării.

„Să inaugurezi o nouă clădire a parlamentului fără ca opoziția să fie prezentă, nu înseamnă că există o democrație în țară. Este un eveniment incomplet”, a declarat Supriya Sule, un lider al opoziției, pentru agenția de presă ANI.

În timpul ceremoniei de inaugurare, un oficial al parlamentului a citit o notă scrisă de președintele Droupadi Murmu în care aceasta saluta faptul că Modi a inaugurat complexul.

Guvernul Modi a respins argumentul opoziției, spunând că nu a fost încălcat niciun protocol și că premierul respectă șeful constituțional al țării.

Noul complex parlamentar este piesa centrală a unui proiect în valoare de 2,4 miliarde de dolari, care are ca scop eclipsarea semnificației clădirilor din epoca colonială din centrul capitalei, deschizând calea pentru clădiri moderne cu o identitate indiană distinctă.

Sâmbătă târziu, Modi a declarat pe Twitter că noul parlament este „cu adevărat un far al democrației noastre”.

Pe lângă tehnologia modernă, noul parlament are un total de 1.272 de locuri în două camere, cu aproape 500 mai multe decât vechea clădire, și cel puțin de trei ori mai mult spațiu pentru a găzdui noii legiuitori în cea mai populată națiune din lume.

Complexul parlamentar de formă triunghiulară se află chiar vizavi de vechea clădire circulară de patrimoniu, construită de arhitecții britanici Edwin Lutyens și Herbert Baker în 1927, cu două decenii înainte de independența Indiei.

Vechiul parlament va fi transformat în muzeu.