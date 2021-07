VIDEO | Nazare, despre informaţia că a fost remaniat din cauza impozitării băncilor: 'Cred că România s-a poziţionat corect'

Ministrul demis al Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, nu doreşte să confirme sau să infirme informaţia publicată de STIRIPESURSE.RO referitoare la impozitarea multinaţionalelor ca motiv decisiv pentru remaniere. Nazare afirmă că poziţia României a fost una corectă la OCDE, în linie cu principalii alianţi, în favoarea impozitării suplimentare a multinaţionalelor.

"Pot să spun următorul lucru: alături de alte 130 de ţări, şi România a susţinut acest acord global de reformă a impozitării, cu cei doi piloni. Noi nu am formulat observaţii, nu am formulat o opinie în acel grup de lucru al OECD. Orice fel de observaţie pe care am fi formulat-o s-ar fi cuantificat ca o poziţie împotrivă. Statele care au fost împotriva acestei declaraţii politice - un semnal important salutat de SUA, de principalele state europene, de ţările care reprezintă 90% din circuitul global - sunt Barbados, Grenadinele, Kenya, Sri Lanka, Peru şi câteva ţări europene, e adevărat, Irlanda, Ungaria, dar ţări europene care au un regim fiscal mult mai permisiv decât noi. Noi, România, care lucrăm pentru a obţine invitaţia de la OCDE în cursul acestui an, având în vedere demersurile pentru obţinerea invitaţiei de la OCDE, cred că poziţionarea alături de cele 130 de state este o decizie corectă. Este începutul discuţiei, e doar declaraţia de principiu", a declarat Alexandru Nazare, la Antena 3.

Întrebat dacă premierul i-a sugerat să aibă obiecţii sau să dacă i-a cerut să aibă exact poziţia pe care a avut-o, Nazare a răspuns: "Nu vreau să comentez. Cred că România s-a poziţionat corect. Urmează discuţii aprofundate în OCDE, după care aceste decizii se vor lua în ECOFIN. Deci există multe ocazii în care România poate emite observaţi pe substanţă, pe cei doi piloni. În ECOFIN ai nevoie de unanimitate."