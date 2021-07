VIDEO Neymar, în lacrimi după ce a pierdut finala Copa America: Messi s-a oprit din sărbătorit pentru a-și consola fostul coechipier

Starul brazilian Neymar a fost consolat de argentinianul Lionel Messi, după ce Brazilia a pierdut finala Copa America, scor 0-1, în faţa Argentinei, potrivit news.ro.

La finalul meciului de pe Maracana, în timp ce argentinienii sărbătoreau, Neymar plângea pe teren, iar cel care l-a consolat şi îmbrăţişat a fost fostul său coechipier de la FC Barcelona, Lionel Messi.

După câteva minute, televiziunea argentiniană TyC Sports i-a surprins pe Messi, Neymar şi Paredes râzând şi glumind.

Reprezentativa Argentinei a învins, sâmbătă, pe Maracana, selecţionata Braziliei, scor 1-0, şi a câştigat Copa America. Acesta este primul trofeu obţinut de argentinieni din 1993.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Angel Di Maria, în minutul 22.

Nothing but respect between Messi and Neymar ????



They share a long hug after the Copa America Final pic.twitter.com/7dudMVsF5l