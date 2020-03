VIDEO Noi ciocniri la frontiera turco-greacă

Ciocniri au avut loc miercuri la frontiera turco-greacă, soldate cu cel puţin un rănit în rândul migranţilor, potrivit unor corespondenţi, relatează AFP potrivit news.ro.

În apropierea postului de frontieră Pazarkule (Kastanies, de partea greacă), un migrant a fost rănit la picior de tiruri provenind din partea greacă, după ce a încercat, împreună cu un grup de refugiaţi, să taie grilajul ridicat la frontieră pentru a pătrunde pe teritoriul grec, a constatat un fotograf AFP.

Ciocniri au urmat acestui incident, în cursul cărora migranţi au aruncat cu pietre către forţele de securitate greceşti, care au ripostat cu gaze lacrimogene.

Mai multe ambulanţe turce au sosit în sector, în urma acestor ciocniri.

Într-o înregistrare video furnizată AFP de către Guvernul grec, apar poliţişti turci trăgând cu grenade lacrimogene împotriva poliţiştilor greci din postul de frontieră.

Potrivit unor corespondenţi AFP prezenţi de partea turcă a frontierei, colonii de migranţi din zona-tampon s-au apropiat miercuri de sârma ghimpată.

Focuri de armă trase în aer, a căror origine nu a putut fi determinată, ţipete şi sirene de poliţie s-au auzit. Fum ieşea dintr-un foc mare.

Cordonae de poliţişti care purtau cască şi echipaţi puternic erau pregătiţi de partea greacă, potrivit aceleiaşi surse.

Turcia, care încearcă să obţină o susţinere occidentală mai importantă în Siria împotriva regimului lui Bashar al-Assad şi aliatului său rus, a deschis vineri frontiera cu Grecia pentru a lăsa să treacă în Europa migranţi care se află pe teritoriul său.

În urma acestui anunţ, câteva mii de persoane au luat cu asalt punctul de trecerea frontierei de la Pazarkule.

Mai multe bărci pneumatice cu migranţi au sosit, de asemenea, pe insulele elene de la Marea Egee Lesbos, Chios şi Samos.

De sâmbătă şi până luni seara, ”24.302 de încercări de intrare ilegală au fost evitate, iar 183 de persoane au fost arestate”, potrivit Guvernului grec.

Source in Pazarkule, on the Turkish border with Greece, says Greek border guards opened fire on a group of migrants and refugees attempting to cross this morning. Says a number of people are wounded, some heavily. pic.twitter.com/91l1MeM9Cm